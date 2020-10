Eriksen krijgt opties in Premier League en Ligue 1

Maurizio Sarri is dicht bij een rentree in de voetballerij. De een paar maanden geleden bij Juventus ontslagen oefenmeester geldt momenteel als de voornaamste kandidaat om Giuseppe Iachini op te volgen bij Fiorentina. (Calciomercato)

Pepe lijkt er nog een jaartje aan vast te plakken. De verdediger viert begin volgend jaar zijn 38e verjaardag, maar FC Porto is ervan overtuigd dat het hem kan bewegen tot een verlenging van zijn na dit seizoen aflopende contract. (O Jogo)

Internazionale wenst in ieder geval twintig miljoen euro te ontvangen voor de spelmaker.

Naast Eriksen staat ook ploeggenoot Lautaro Martínez op de radar bij Manchester United. De spits van Internazionale wordt op Old Trafford gezien als eventuele opvolger van Edinson Cavani. (Diverse Italiaanse media)

AC Milan hoopt Florian Thauvin over te kunnen nemen van Olympique Marseille. De Fransen willen de aanvaller juist langer aan boord houden door zijn contract te verlengen. (Le 10 Sport)