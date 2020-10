Feyenoord treft ‘Little Pep’, die al een transfer van 16 miljoen te pakken heeft

Feyenoord begint de Europa League-campagne donderdagavond met een uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Een van de meest in het oog springende namen aan de zijde van de Kroatische grootmacht, is vermoedelijk Josko Gvardiol. De achttienjarige centrumverdediger draagt de bijnaam Little Pep, wordt vergeleken met David Alaba en is na slechts twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van het ‘Bayern München van Kroatië’ al voor zestien miljoen euro verkocht aan RB Leipzig.

Door Thijs Verhaar & Chris Meijer

De coronacrisis bracht de op hol geslagen transfermarkt afgelopen zomer enigszins tot stilstand. Ook bij RB Leipzig was plotseling een stuk minder mogelijk dan voorheen. “We kunnen ons spaargeld niet zomaar allemaal gebruiken. We moeten ons aan een strak budget houden. Als we geen spelers verkopen, kunnen we ook niemand halen”, zo liet trainer Julian Nagelsmann in juni optekenen in BILD. Na het vertrek van Timo Werner naar Chelsea voor 53 miljoen euro, ontstond er bij RB Leipzig wél een potje voor transfers. Zo werd er in totaal 33 miljoen euro uitgegeven om Hee-chan Hwang, Alexander Sörloth, Josep Martínez, Justin Kluivert, Lazar Samardzic en Benjamin Henrichs naar het oosten van Duitsland te halen, maar die Rote Bullen telden tevens maar liefst 16 miljoen euro neer voor een speler die pas over een jaar arriveert. Zijn naam? Josko Gvardiol.

Een elftal met nog actieve door Dinamo Zagreb opgeleide spelers.

Dat RB Leipzig in deze tijd een dergelijk bedrag neertelt voor een speler die pas over een jaar arriveert, zegt misschien wel genoeg over de stormachtige ontwikkeling van Gvardiol. De jonge verdediger werd geboren in Zagreb en spendeerde zijn eerste voetbaljaren bij NK Tresnjevka Zagreb, tot hij in 2010 op zijn achtste in de fameuze jeugdopleiding van Dinamo Zagreb terechtkwam. In de academie die onder meer Mateo Kovacic, Luka Modric, Andrej Kramaric, Sime Vrsaljko en Dani Olmo voortbracht, bleek Gvardiol al snel uitermate getalenteerd. Dusdanig getalenteerd dat hij besloot om het voetbal te verkiezen boven basketbal, de sport waar eigenlijk het meest zijn hart lag.

“Veel spelers zijn voorbestemd om grote spelers te worden. Los van Kovacic, kan ik me niet iemand herinneren bij wie dat zo duidelijk was als bij Josko. Zelfs Modric moest verhuurd worden voordat hij zijn kans kreeg. Niemand zei dat Josko misschien op huurbasis zou moeten vertrekken. Alleen Kovacic en hij waren op hun zestiende al klaar voor het eerste elftal”, sprak Zoran Mamic, sportief directeur en trainer van Dinamo Zagreb, onlangs in een interview met Scouted Football. Gvardiol - die door zijn erg op Guardiola lijkende achternaam en het feit dat hij in de jeugd ook een tijdlang op het middenveld speelde de bijnaam ‘Little Pep’ heeft gekregen - debuteerde in oktober 2019 op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Dinamo Zagreb, terwijl hij enkele maanden eerder in het op het tweede niveau van het Kroatische voetbal uitkomende tweede elftal al zijn debuut in het betaald voetbal had gemaakt.

Waar voor de meeste spelers het tweede team van Dinamo Zagreb de opmaat vormt richting het eerste elftal, sloeg Gvardiol deze stap vrijwel volledig over. Kort voor de gedwongen coronabreak veroverde hij een basisplaats in het eerste, die hij daarna behield. Ondertussen was er in de loop der jaren, waarin de verdediger ook met Dinamo Zagreb Onder-19 grote indruk maakte in de Youth League, de nodige belangstelling ontstaan. In een eerder stadium werd zijn naam gelinkt aan onder meer Real Madrid, Juventus, Chelsea, Internazionale en Manchester City, terwijl afgelopen zomer naast RB Leipzig ook Leeds United, Bayern München en Lille OSC in de markt waren.

#RBLeipzig are pleased to announce the signing of defender Joško #Gvardiol ?? The 18-year-old will join the club on 1st July 2021, remaining at @gnkdinamo for the current season ???? ??? #DieRotenBullen pic.twitter.com/s6sVDHaZcz — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 28, 2020

Dat de keuze van Gvardiol uiteindelijk op RB Leipzig viel, had een even opvallende als verhelderende oorzaak. De verdediger wilde graag nog een jaar voor Dinamo Zagreb spelen en dat is de reden dat Leeds United misgreep in Kroatië. “Ik ben heel blij dat ik de stap naar RB Leipzig kan maken. De club behoort tot de beste van Europa en heeft een duidelijke stijl van voetballen. Als jonge speler was het belangrijk om een club te kiezen waar ik de volgende stap in mijn carrière kan zetten. Dat is exact waar het RB Leipzig om gaat. De club heeft verschillende keren laten zien hoe spelers zich hier kunnen ontwikkelen en verbeteren”, zei Gvardiol na zijn presentatie bij RB Leipzig. Dat de verdediger komt bovendrijven in de scouting van die Rote Bullen, zegt misschien wel genoeg. De afgelopen jaren heeft het Red Bull-imperium, waar Red Bull Salzburg in dat opzicht doorgaans het voorportaal richting Leipzig vormt, meerdere topspelers al op jonge leeftijd weten te ontdekken. Gvardiol wordt klaarblijkelijk al dusdanig goed geacht dat de tussenstap in Oostenrijk kan worden overgeslagen, al heeft dit mogelijk ook te maken met de overige belangstelling.

“Met Josko hebben we een van de grootste verdedigende talenten van Europa kunnen vastleggen. Als linkspoot zorgt hij voor diepte in onze selectie. Hij is uiteraard nog jong, maar zowel fysiek als mentaal is hij al enorm volwassen”, sprak Markus Krösche, sportief directeur bij RB Leipzig. Krösche noemt direct de eigenschap die door kenners als het meest waardevol wordt bestempeld: het feit dat Gvardiol linksbenig is. Het officiële kanaal van de Bundesliga vergelijkt de jeugdinternational van Kroatië daardoor met Alaba, die evenals Gvardiol ook als linksback en defensieve middenvelder uit de voeten kan. “Gvardiol wordt bijna nooit van de bal gezet door de tegenstander en heeft in de fysiek sterke Kroatische competitie exact geleerd hoe hij zijn lichaam het best kan gebruiken”, schrijft de Duitse competitie op zijn website. “Hij heeft bovendien vertrouwen aan de bal opgebouwd. In opbouwend opzicht beschikt hij over de rust om altijd een teamgenoot in een betere positie te vinden.”

Daarmee heeft Gvardiol ook wel iets weg van Virgil van Dijk, zijn grote idool. “Hij heeft alles en kan bijvoorbeeld ook moeiteloos mee in een driemansdefensie. Bij hem ziet alles er zo gemakkelijk uit, het lijkt allemaal heel natuurlijk. We zullen hem nooit op zijn best bij Dinamo zien, omdat dit type talent niet geheim te houden is. Ik denk dat hij het in zich heeft om een van de beste verdedigers ter wereld te worden. Hij is een moderne centrumverdediger, sterk in één-tegen-één-duels en de lucht. Dat hij ook nog kan voetballen, maakt hem compleet. Hij wil graag voetballen, zijn voetballende kwaliteiten zijn geweldig. Zelfs als hij fouten maakt, kan hij dat corrigeren met zijn snelheid. Het is een eigenschap waardoor wij in wedstrijden kunnen domineren. Nee, ik denk niet dat er een betere centrumverdediger van zijn leeftijd op de wereld is”, zo hield Mamic een lofzang op Gvardiol.

Gvardiol is de jongste speler in de uitermate gebalanceerde selectie van Dinamo Zagreb. Zo behoort de verdediger samen met Lovro Majer (aanvallende middenvelder, 22), Luka Ivanusec (aanvallende middenvelder, 21) en Lirim Kastrati (rechtsbuiten, 21) tot de jonge garde bij de Kroatische topclub, terwijl onder meer Dominik Livakovic (doelman, 25), Bruno Petkovic (spits, 26), Mislav Orsic (linksbuiten, 27) en Arijan Ademi (defensieve middenvelder en aanvoerder, 29) de meer ervaren spelers in het elftal van Mamic zijn. “De club richt zich heel erg op het verkopen van spelers. Ze gooien vaak jonge spelers voor de leeuwen in de competitie en nu in de Europa League zodat ze meer waard worden”, vertelt Matthew Steenvoorden aan Voetbalzone. De 27-jarige verdediger speelt sinds vorig jaar in Kroatië voor HNK Gorica.

“Voor Dinamo is de competitie gewoon heel makkelijk als de ploeg compleet is. Dan moet het raar lopen willen ze geen kampioen worden. Vorig seizoen werd Lokomotiva Zagreb tweede met goed voetbal en dan halen ze gewoon vier spelers weg daar. Ze zijn een beetje het Bayern München van Kroatië en zo kunnen de jonge talenten leren van de goede spelers”, stelt hij. Het laatste talent dat dus uit de fabriek van Dinamo Zagreb komt, is Gvardiol. Feyenoord, en de vermoedelijke spits Bryan Linssen in het bijzonder, kan zich opmaken voor een lastige uitwedstrijd. Feréncvaros versperde weliswaar de weg richting de groepsfase van de Champions League, maar voorlopig verloor Dinamo Zagreb nog geen enkele wedstrijd in het eigen Maksimirstadion. Aan Feyenoord om de Europa League-campagne te starten met een zege in een voorlopig onneembare vesting.