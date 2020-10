'Het zou mooi zijn om dat zoveel jaar na Feyenoord nog eens te bereiken’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Matthew Steenvoorden, die bezig is aan een uitstekend seizoen in Kroatische dienst en voorzichtig mag dromen van Europees voetbal.

Door Thijs Verhaar

“Mijn baard is hier een stukje langer geworden. Verder is er voor mijn gevoel weinig veranderd”, luidt de nuchtere conclusie op de vraag of hij moeite had om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Steenvoorden verruilde SC Cambuur in de zomer van 2019 voor de Kroatische subtopper HNK Gorica en begon daarmee aan zijn eerste buitenlandse avontuur. “Ik heb het hier zo naar mijn zin dat ik achteraf misschien wel wat eerder over de grens had willen kijken, maar aan de andere kant had ik mijn avonturen bij Feyenoord, Excelsior, FC Dordrecht en Cambuur ook niet willen missen. Die jaren hebben me ook gemaakt tot de speler die ik nu ben en zonder die ervaring zou ik me hier ook niet zomaar staande kunnen houden.”

Steenvoorden doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en leek daar ooit op achttienjarige leeftijd al te gaan debuteren, maar moest uiteindelijk nog drie jaar en twee leerzame verhuurbeurten geduld hebben voordat in oktober 2014 dan eindelijk twee wedstrijden mee mocht doen bij de Rotterdammers. Eerst tegen Heracles Almelo in de Eredivisie en vervolgens tegen HNK Rijeka in de Europa League, toen nog niet wetend dat hij die ploeg zes jaar later minimaal vier keer per seizoen zou gaan treffen in de Kroatische competitie. “Vier keer ja. Er spelen hier maar tien clubs op het hoogste niveau en dan speel je vier keer tegen iedereen. Geen play-offs. Gewoon de eindstand pakken en maar hopen dat je een Europees ticket hebt”, vat Steenvoorden het opvallende systeem treffend samen.”

Steenvoorden speelde in 2014 tegen het Kroatische Rijeka één van zijn twee profduels voor Feyenoord.

“Vorig seizoen grepen we helaas net mis met een zesde plek en nu doen we het uitstekend met een voorlopige tweede plaats”, aldus de verdediger, die net als vorig seizoen onomstreden is in het hart van de defensie. “Het grote verschil zit hem in de trainer. We hebben nu een Litouwer voor de groep staan die graag op balbezit wil spelen, ons veel druk laat zetten en gelukkig heel behoorlijk Engels spreekt.” Steenvoorden schiet in de lach als hij vertelt dat hij het grootste deel van vorig seizoen werd gecoacht door een Kroaat die alle besprekingen in het Kroatisch deed en daarbij totaal geen oog had voor de acht buitenlanders in de selectie. “Dan stond ik er zo een beetje bij en hoopte ik maar dat ik goed gokte wat hij ongeveer bedoelde. Over het algemeen wilde hij alleen maar dat de bal ver naar voren werd geknald en dan maar hopen dat ie goed zou vallen. Een typische Oostblok-trainer dus.”

Onder de nieuwe coach Valdas Dambrauskas is combinatiespel het nieuwe toverwoord en vanwege zijn Nederlandse achtergrond heeft Steenvoorden een zeer belangrijke rol in het elftal gekregen. “Hij wil graag van achteruit opbouwen en op zulke momenten profiteer ik natuurlijk van mijn opleiding bij Feyenoord. De rest pakt zijn ideeën ook wel goed op, maar ik heb toch een voorsprong. Daarom gaat de opbouw in principe altijd via mij en een middenvelder die zich laat uitzakken”, legt Steenvoorden uit. Hoewel hij volgens eigen zeggen dus minder aan zijn spel moet veranderen dan de rest, is het toch even wennen voor de in Leidschendam geboren verdediger. “In Nederland ben ik bij geen van mijn clubs degene geweest die de opbouw moest verzorgen, dus dat is wel mooi om op je 27e nog te mogen leren. Ik merk ook dat ik steeds meer in mijn rol groei en zo een betere speler word.”

Steenvoorden is bij het aanvallend ingestelde Gorica degene die de opbouw van achteruit moet verzorgen.

Met de verzorgde speelstijl is Gorica volgens Steenvoorden een beetje een vreemde eend in de bijt, want de meeste Kroatische ploegen houden ervan om compact te blijven staan en te loeren op een counter. “Zelfs de echte topclubs hebben er geen moeite mee om zich thuis tegen ons in te laten zakken. Op zich zie ik dat wel als een compliment, maar ze zijn wel leep genoeg om er dan net even een countertje doorheen te prikken. Zo hebben we vorig seizoen in de eerste weken onder deze trainer veel verloren, maar we staan nu steeds vaker goed opgesteld.” Gorica pakte in de eerste acht wedstrijden keurig zestien punten en bezet daarmee de tweede plaats. Afgelopen zaterdag lag de koppositie zelfs voor het grijpen, maar lijstaanvoerder Dinamo Zagreb wist in eigen huis nipt met 3-2 te winnen van Gorica, waar Steenvoorden door privéomstandigheden ontbrak.

“Zij zijn in principe veel te goed voor de competitie”, luidt het oordeel van de Nederlander. Hij omschrijft de 21-voudig kampioen als ‘het Bayern München van Kroatië’ en verwacht dat zijn oude club Feyenoord er donderdag ook een zware kluif aan gaat hebben in de Europa League. “Die ploeg is zo goed gebalanceerd en ze hebben het geld om de beste spelers van de concurrenten weg te kopen, dus dan staat er altijd een ijzersterk elftal”, analyseert hij. Steenvoorden noemt Bruno Petkovic ‘misschien wel de beste spits waar ik ooit tegen speelde’ en zag hoe diens vervanger Mario Gavranovic zaterdag een hattrick maakte. De dertigjarige Kroaat werd in 2018 weggekocht bij Rijeka en afgelopen seizoen haalde Dinamo Zagreb liefst vier smaakmakers weg bij de toenmalige nummer twee op de ranglijst Lokomotiva Zagreb.

Gegrinnik volgt als wordt gesuggereerd dat hetzelfde bij Steenvoorden kan gebeuren als Gorica dit seizoen lang bovenin mee blijft draaien. “Wie weet, haha. De voorzitter heeft me laten weten dat er deze zomer belangstelling voor mij was, maar ik heb geen idee om welke club dat ging. Dat maakt me ook niet uit. Ik hier nog een contract voor twee jaar en ik heb het goed naar mijn zin hier.” De verdediger geniet volop van het leven in Kroatië, al had hij voor aanvang van het seizoen wel een aanvaring met de politie. “Die stonden ineens bij me op de stoep om te controleren of ik me wel aan mijn quarantaineperiode hield”, memoreert Steenvoorden. “Dat is dus wel een stukje strenger dan in Nederland, maar misschien is het ook gewoon makkelijker te handhaven omdat het een veel kleiner land is.”

Steenvoorden droeg tussen 2016 en 2019 negentig keer het shirt van SC Cambuur. Daarvoor speelde hij bij FC Dordrecht, Excelsior en Feyenoord.

De voormalig jeugdinternational kwam destijds net terug van een drieweekse vakantie in eigen land. “Op de heenweg had ik ook al gedoe gehad bij de Duitse grens, want ik moest vanwege mijn hondje met de auto. Gelukkig mocht ik toen uiteindelijk wel gewoon doorrijden en heb ik een paar weken met mijn nog in Nederland wonende vriendin, familie en vrienden door kunnen brengen.” Voor de coronatijd kwamen zij ook geregeld richting Zabreb, waar Steenvoorden in zijn eentje in een klein voorstadje woont. “Op zich heb ik een heel fijn appartement en ik heb voldoende tijd om lekker voetbal te kijken. Ik volg al mijn oude clubs, kijk veel van de Eredivisie en volg zelfs het Griekse voetbal, omdat een vriend van mij daar speelt”, lacht Steenvoorden, die in de zomermaanden ook een roadtrip door Kroatië maakte. “Ik heb teamgenoten uit het hele land, dus liet ik ze om de beurt voor gids spelen.”

De Nederlander legt uit dat hij in anderhalf uur naar de noordkust kan rijden en vanaf Rijeka een schitterende tocht heeft gemaakt langs alle hotspots in zijn nieuwe thuisland. “Qua restaurants en winkels heb je alles hier en met ploeggenoten die je wegwijs maken is het heel goed te doen.” Steenvoorden ziet het dan ook helemaal zitten om nog een paar jaar te blijven. “Ik ben nu 27 jaar, dus ik hoop nog wel even mee te kunnen. Met Gorica zit ik bij een goede ploeg die volop in opbouw is en de club is heel tevreden over mij”, vervolgt de Nederlander, die met Joey Suk een landgenoot in de ploeg heeft. “Dat maakt het ook nog leuker natuurlijk. Vorig jaar hadden we ook Justin Mathieu er nog bij, maar hij is in het voorjaar terug naar Nederland verhuisd.”

Zelf heeft Steenvoorden geen concreet plan om ooit nog in eigen land te voetballen. “Ik heb bij al mijn clubs met plezier gespeeld, maar heb geen sterk gevoel dat ik per se in Nederland moet afsluiten. Voorlopig heb ik het enorm naar mijn zin in Kroatië en als ik al een transfer ga maken, zal dat eerder naar een ander land zijn dan terug naar de Eredivisie”, verwacht de verdediger. “Ik vind het leuk om nieuwe culturen te ontdekken en kan me in principe overal aanpassen. Als mensen in Nederland mij nog willen zien spelen, hoop ik dat dat via de Europa League gaat lukken. Dat is voor dit seizoen onze doelstelling en ik zou het zelf heel mooi vinden om dat zoveel jaar na mijn avontuur met Feyenoord nog een keer te bereiken. ”