KKD heeft geen nieuwe koploper na verrassend resultaat van FC Dordrecht

Almere City heeft andermaal verzuimd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te grijpen. De nummer twee van de ranglijst verloor op bezoek bij laagvlieger FC Dordrecht verrassend punten na een 2-2 gelijkspel. NAC Breda blijft zo voorlopig de lijstaanvoerder, met een beter doelsaldo én twee wedstrijden minder dan Almere City.

Een zege aan De Krommedijk zou Almere City de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie opleveren, daar de ploeg van trainer Ole Tobiasen in dat geval NAC Breda zou passeren. Dan moest er echter wel gewonnen worden van FC Dordrecht, met vier punten uit zeven wedstrijden voorafgaand aan het treffen de hekkensluiter. De Schapenkoppen kwamen na twaalf minuten spelen echter wel verrassend op voorsprong. Arsenio Valpoort opende de score en maakte zijn eerste doelpunt in dienst van FC Dordrecht.

Nadat kansen voor Anass Ahannach namens Almere City en Valpoort voor de thuisploeg nog niet de tweede treffer van de avond hadden opgeleverd, verdubbelde FC Dordrecht zeven minuten voor rust de marge via Gianni dos Santos. Dat Almere City toch nog met een redelijk goed gevoel de kleedkamer opzocht, had te maken met het feit dat Radinio Balker in de blessuretijd van de eerste helft een vrije trap van Ryan Koolwijk promoveerde tot de aansluitingstreffer. Het duurde tot een kwartier na rust voor Almere City de achterstand kon wegpoetsen.

Shayon Harrison vond Thomas Verheydt, die met het hoofd de 2-2 tegen de touwen werkte. Almere City probeerde door te zetten, wat resulteerde in de nodige mogelijkheden. Harrison en Verheydt kregen kansen om de comeback te voltooien, maar de 2-3 bleef uit. Aan de andere kant leverde Nikolas Agrafiotis een schot af, al bracht zijn poging Almere City-doelman Michael Woud niet echt in de problemen. De spits kreeg daarna nog wel een grote mogelijkheid, maar zag Woud de winnende treffer voorkomen. Mede daardoor bleef het bij 2-2 in Dordrecht.