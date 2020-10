Donis Avdijaj keert mogelijk terug in Eredivisie: ‘We zijn heel benieuwd’

Donis Avdijaj traint de komende tijd mee met FC Emmen, zo melden de Drentenaren vrijdag via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij Heart of Midlothian is afgelopen en kan daarom buiten de transferperiode worden aangetrokken. De twee partijen kijken in de aankomende periode of zij een samenwerking zien zitten.

Avdijaj heeft een verleden in Nederland. De zesvoudig international van Kosovo speelde eerder voor Roda JC Kerkrade, dat hem destijds van Schalke 04 huurde, en Willem II. In de eerste helft van het seizoen 2018/19 maakte hij indruk in het shirt van de Tilburgers met vier goals en drie assists in de Eredivisie.

Vlak voor de winterstop botste Avdijaj echter met trainer Adrie Koster, waarna hij, net als drie ploeggenoten, een disciplinaire straf kreeg. De linksbuiten speelde daarna geen wedstrijd meer voor Willem II en in maart van het afgelopen jaar werd zijn contract ontbonden. De aanvaller droeg daarna nog de kleuren van Trabzonspor en het Schotse Hearts.

“Donis heeft in een recent verleden bij Willem II laten zien heel goed te kunnen voetballen”, reageert trainer Dick Lukkien tegenover Voetbal International. “We zijn heel benieuwd hoe hij ervoor staat en of we wat voor elkaar kunnen betekenen.”