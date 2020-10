Myron Boadu legt disciplinaire straf bij Jong Oranje uit: ‘Het is dom’

Coach Marcel Groninger van Jong Oranje wilde dinsdagavond niet zeggen waarom Myron Boadu in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (0-7) op de bank moest beginnen. De plaatsvervanger van de afwezige hoofdcoach Erwin van de Looi, positief getest op het coronavirus, wilde alleen zeggen dat het ‘om disciplinaire redenen’ was. Na afloop kwam de aap echter uit de mouw.

“Ik heb me twee keer verslapen en was daardoor twee keer te laat bij het ontbijt. Dat is dom”, vertelde de aanvaller van AZ in gesprek met FOX Sports. Boadu kwam uiteindelijk na een uur spelen, bij een stand van 0-3, als vervanger van Joshua Zirkzee binnen de lijnen. Met zijn inbreng, een schot op de paal, een assist en een doelpunt, was hij blij en hij deed na afloop dan ook niet moeilijk over de beslissing van Groninger.

"Het is dat er op mijn deur werd geklopt, anders was ik misschien nog wat later. Ryan Gravenberch klopte ook nog aan, maar dat heb ik allemaal niet gehoord. Voor mij is de straf geen groot probleem en we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik heb mijn excuses aangeboden en beloofde hem daarbij dat ik zou scoren als ik zou mogen invallen. Mooi dat het is gelukt.” Jong Oranje leidde bij rust met 0-1 dankzij een fraaie treffer van Ryan Gravenberch. Na de pauze scoorde basisdebutant Jürgen Ekkelenkamp tweemaal.

Man van de wedstrijd werd echter Kaj Sierhuis. De spits scoorde driemaal, waaronder één keer vanuit een strafschop, en ook Boadu pakte dus een goal mee. In de laatste twee EK-kwalificatieduels speelt Jong Oranje thuis tegen Jong Belarus en uit tegen de enig overgebleven concurrent Jong Portugal.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië, net als de beste vijf nummers twee van de negen poules. Jong Portugal kan Jong Oranje nog van groepswinst houden, maar door de zege op Cyprus en de resultaten in andere poules is Jong Oranje sowieso een van de beste nummers twee.