Transfervrije doelman (30) meldt via Twitter transfer naar Ajax

Ajax heeft Nick Hengelman vastgelegd. De dertigjarige doelman meldt dinsdag zelf via Twitter dat hij tot het einde van het seizoen heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA. Het is onbekend bij welk team Hengelman zich gaat aansluiten. De keeper komt over van Ajax Cape Town, waar zijn verbintenis deze zomer afliep.

Ajax heeft de komst van Hengelman nog niet bevestigd. Wel heeft de media-afdeling van de club een like uitgedeeld op Twitter, wat erop duidt dat een overstap daadwerkelijk tot stand is gekomen. Hengelman was in het verleden actief voor AGOVV, Achilles '29, FC Oss, Heracles Almelo en FC Twente. In 2019 verkaste hij naar Ajax Cape Town, maar na een jaar is dat avontuur in Zuid-Afrika alweer voorbij.

"Zoek de verschillen!", schrijft Hengelman dinsdag op Twitter. Hij deelt daarbij enkele foto's waarop hij voor het logo van de Amsterdamse club poseert. "Van Cape Town naar Amsterdam. Van Ikamva naar De Toekomst. Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik tot het einde van het seizoen heb getekend bij Ajax", aldus de sluitpost.