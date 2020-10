Cristiano Ronaldo is besmet met coronavirus en ontbreekt woensdag

Cristiano Ronaldo is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Portugese voetbalbond dinsdagmiddag. De 35-jarige aanvaller van Juventus zal zodoende woensdagavond niet meespelen met de nationale ploeg van Portugal in de Nations League-wedstrijd tegen Zweden. De routinier is asymptomatisch en verkeert nu in quarantaine.

Door de positieve coronatest van Ronaldo besloot de Portugese bond de rest van de selectie op het virus te testen. Dinsdagochtend ondergingen de spelers van Portugal de test en daaruit is gebleken dat niemand anders besmet is geraakt. Alle spelers waren zodoende beschikbaar om dinsdagmiddag de training onder leiding van bondscoach Fernando Santos bij te wonen.

De wereldster was vorige week nog onderwerp van gesprek door de quarantaineregels bij Juventus aan zijn laars te lappen. De veteraan moest vorige week zondag net als de rest van de selectie wachten op een uitslag van een coronatest, maar koos ervoor om tegen de wens van Juventus in zich de volgende dag te melden bij de nationale ploeg van Portugal. Volgens La Gazzetta dello Sport was Ronaldo de eerste speler die zijn ergernis uitte, waarna andere spelers volgden.

Ronaldo en de rest van het team hadden al twee negatieve uitslagen ontvangen, maar moesten nog wachten op een derde test alvorens ze het hotel van Juventus mochten verlaten. Een 'furieuze' Ronaldo weigerde echter medewerking en uitte zijn frustratie richting de leiding van Juventus. De Portugees besloot zondag, na de afgelasting van het duel met Napoli, niet terug te keren naar het hotel en huiswaarts te keren.

Het is afwachten hoeveel dagen Ronaldo zich nog in quarantaine zal bevinden. Na de interland van Portugal tegen Zweden wacht aanstaande zaterdag voor Ronaldo met Juventus de uitwedstrijd tegen Crotone. Volgende week dinsdag speelt Juventus de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Het is waarschijnlijk dat Ronaldo al deze duels aan zich voorbij moet laten gaan. Op 28 oktober neemt Juventus het in het miljardenbal op tegen het Barcelona van Lionel Messi en mogelijk zal Ronaldo dan weer van de partij zijn.