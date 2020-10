De zwakste speler van Oranje stond vanavond in de achterhoede

Het Nederlands elftal heeft zondagavond in de groepsfase van de Nations League een teleurstellende wedstrijd gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. Tegen de nummer vijftig van de wereldranglijst kwam de ploeg van Frank de Boer niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Bosnië-Herzegovina

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 6 Denzel Dumfries 5,5 Stefan de Vrij 6,5 Virgil van Dijk 7 Daley Blind 3,5 Marten de Roon 4 Georginio Wijnaldum 6 Frenkie de Jong 6,5 Donyell Malen 4,5 Luuk de Jong 5,5 Quincy Promes 4

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6

Het enige moment waarop Cillessen zich kon onderscheiden, was toen hij een goede redding bracht op een schot van Miralem Pjanic. Halverwege de tweede helft dook Cillessen de korte hoek in en kwam hij met een goede ingreep op het harde schot. Zijn uittrappen waren meerdere keren niet zo zuiver.

Denzel Dumfries: 5,5

Dumfries was veel betrokken bij het spel van Oranje, maar was vaak onrustig bij het voortzetten van een aanval. Hoewel hij Malen kent van PSV, begrepen de flankspelers elkaar niet altijd. De rechtsback wisselde slechte momenten af met goede: zijn voorzetten werden veelal geblokkeerd, maar met het afstoppen van Amer Gojak en Rade Krunic leverde hij in de eerste helft belangrijke defensieve bijdrages. Dat deed hij ook halverwege de tweede helft, toen hij Sead Kolasinac afstopte met een uitstekende sliding. Daar ging wel een inschattingsfout van hemzelf aan vooraf.

Stefan de Vrij: 6,5

De Vrij mocht opgelucht ademhalen toen Cillessen redding bracht op een schot van Miralem Pjanic, nadat de verdediger zich liet dollen door Edin Dzeko. Maar verder speelde de stopper een solide wedstrijd. Zijn belangrijkste bijdrage was zijn perfect getimede sliding in de eerste helft om een schot van Gojak te voorkomen. De aanvaller nam iets te veel tijd, waardoor De Vrij nog net kon ingrijpen. Hij had een nóg grotere bijdrage kunnen leveren in de vijfde minuut, maar hij kreeg het hoofd niet goed tegen de bal bij een grote kopkans. De Vrij viel voor de rust op met enkele goede balveroveringen en voortzettingen van het spel als hij inschoof richting het middenveld.

Virgil van Dijk: 7

Zijn verdedigende taken verrichtte Van Dijk goed. Zo greep hij uitstekend in toen Milan Djuric in de eerste helft plots in balbezit was achter de laatste linie van Oranje: de mandekker was snel op de juiste positie en veroverde de bal. In het tweede bedrijf troefde hij Darko Todorovic af in een fysiek duel in het strafschopgebied. Ook als Van Dijk op de vijandelijke helft te vinden was deed hij vaak goede dingen: kort na de pauze droeg hij bij aan een aanval van Oranje, die uitmondde in een schot van Wijnaldum.

Daley Blind: 3,5

De linksback, die Owen Wijndal afloste in de basis, speelde geen gelukkige wedstrijd. Het Bosnische gevaar kwam veelal van zijn kant; op die momenten was Blind te laat om in te grijpen. Dat leidde bijvoorbeeld tot de kans van Gojak, vroeg in de wedstrijd. Na een kwartier liet hij Todorovic een gevaarlijke voorzet geven vanaf de flank. De voorzetten en passes van Blind misten meermaals de juiste kracht of richting, terwijl hij ballen van zijn voet liet springen.

Marten de Roon: 4

De middenvelder zakte met regelmaat terug naar de laatste linie om als soort derde centrale verdediger te opereren. Dat gebeurde niet altijd met evenveel succes. Zo verzuimde De Roon na een kwartier om bij een dreigende voorzet van Todorovic dekking te geven aan de vrijstaande Milan Djuric, wat tot irritatie leidde bij De Vrij. Kort daarvoor had De Vrij een inzet van Gojak geblokt; die uitbraak was mogelijk omdat De Roon niet oplette en als enige achterin de buitenspelval ophief. Ook op het middenveld voelde De Roon zijn ploeggenoten niet goed aan. Een late gele kaart betekent dat hij geschorst is tegen Italië.

Georginio Wijnaldum: 6

Wijnaldum was zuiver in de passing (30 van de 32 passes slaagden), maar zeker in het eerste uur te terughoudend op momenten waarop hij een aanvallende bijdrage kon leveren. Net iets te laat een belangrijke pass versturen, niet durven schieten als de mogelijkheid er is: Wijnaldum had een grotere bijdrage kunnen leveren. Na de pauze durfde de middenvelder wat meer aan. Een eigen doelpoging was te zwak, maar met een prachtige boogbal bereidde hij in de slotfase een kans van Frenkie de Jong voor.

Frenkie de Jong: 6,5

De Jong wist het spel niet naar zich toe te trekken zoals hij dat vaak wel kan. De middenvelder kreeg twee keer de kans om Oranje op voorsprong te schieten, maar stuitte in de korte hoek op doelman Ibrahim Sehic en zag een schot van dichtbij tegen de voet van Todorovic belanden. Een doelpunt had hem een hoger cijfer opgeleverd, maar De Jong kan terugkijken op een aardig optreden. In de eerste helft, waarin de slordigheden zich opstapelden bij Oranje, oogde Frenkie de Jong als een van de weinige spelers comfortabel aan de bal. In de blessuretijd stond De Jong met een stiftbal aan de basis van een grote kans voor Ryan Babel.

Donyell Malen: 4,5

Malen kreeg verrassenderwijs de voorkeur boven Steven Berghuis, maar wist het gelijk van bondscoach Frank de Boer zeker in de eerste helft niet te bewijzen. De buitenspeler was ongelukkig in zijn acties en leverde te weinig diepgang. Zijn voorzetten en balaannames waren onder de maat. Na de pauze speelde Malen met veel meer zelfvertrouwen, zo viel te merken aan de manier waarop hij zich aanbood, bewakers passeerde en de bal in bezit hield. Maar tot concrete resultaten leidde het niet en twintig minuten voor tijd werd hij naar de kant gehaald.

Luuk de Jong: 5,5

Met slechts 31 balcontacten kwam De Jong weinig voor in het spel. Zijn kwaliteiten werden niet benut: De Jong kreeg nauwelijks goede voorzetten vanaf de flanken. De eerste waar hij iets mee kon was in de slotfase van invaller Steven Berghuis en Luuk de Jong kopte de bal toen goed richting de hoek, maar de doelman bracht redding. Hij probeerde wel betrokken te zijn bij het spel, door soms ver terug te zakken of juist uit te wijken naar de flanken en daar bijstand te verlenen. Kort voor de rust kopte hij de bal goed terug op Wijnaldum, die niet durfde uit te halen.

Quincy Promes: 4

Promes speelde een overwegend teleurstellende wedstrijd. Er ging met name in het eerste uur te weinig gevaar uit van de buitenspeler, die meermaals onnodig balverlies leed, afzwaaiers produceerde als hij het doel opzocht en De Jong geen bruikbare ballen gaf. Promes begon de wedstrijd met een goede vrije trap op het hoofd van De Vrij, wiens kopbal ongelukkig was, maar het duurde lang voordat hij daarna weer goede acties leverde. In het laatste halfuur liet hij zich wat meer gelden in positieve zin.