Almere City FC kent beste seizoensstart ooit en bedreigt koppositie NAC

Almere City FC heeft de aanval op NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie ingezet. Op een drassig veld klopte de ploeg van trainer Ole Tobiasen zaterdagavond het bezoekende Roda JC Kerkrade: 2-1. Door alweer de vijfde zege op rij, na alleen op de eerste speeldag tegen MVV (0-0) punten te hebben verspeeld, bedraagt de achterstand op NAC nog maar twee punten: zestien om achttien. Het is de beste seizoensstart ooit voor Almere City.

Patrick Pflücke schoot de bezoekers al na 42 seconden op voorsprong. Dat was niet alleen vanwege het tijdstip een verrassing, maar ook omdat het team van Tobiasen dit seizoen in eigen huis nog geen goal tegen had gekregen. Pflücke schoot raak via de lat na gepruts van Damon Mirani en Frederik Helstrup: 0-1.

Almere City kwam na bijna een half uur via een kopbal van Thomas Verheydt, die Kees Luijckx in de lucht aftroefde, op gelijke hoogte. Dezelfde Verheydt speelde nog geen tien minuten later goed af op Shayon Harrison, die in de verre hoek binnenschoot voor de 2-1.

In de tweede helft, die later aanving omdat de door de regen vervaagde lijnen opnieuw getrokken moesten worden, kreeg Roda kansen op de 2-2 via Stefano Marzo en Erik Falkenburg. Invaller Jearl Margaritha verzuimde op zijn beurt om de wedstrijd voor Almere City vroegtijdig te beslissen. De ploeg van Jurgen Streppel heeft nu drie wedstrijden op rij niet gewonnen.

NAC is na zes duels nog zonder puntenverlies. De ploeg van Maurice Steijn zou vrijdag op bezoek gaan bij De Graafschap, maar de wedstrijd werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen in Breda. Desondanks hebben Almere City en NAC evenveel wedstrijden gespeeld.

Almere City haalt donderdag de afgelaste uitwedstrijd tegen FC Den Bosch in. Drie dagen later wacht de formatie van Tobiasen een uitwedstrijd bij FC Dordrecht. De volgende thuiswedstrijd, die nog meer de naam topper verdient dan deze, is tegen NAC. Op vrijdag 23 oktober wordt er om 21.00 uur afgetrapt tegen de Brabanders.