John de Jong baalt: ‘De voetbalwereld is Ihattaren voorbijgesneld’

PSV heeft met Mario Götze, Adrian Fein en Marco van Ginkel op de valreep drie nieuwe middenvelders aan de selectie toegevoegd. De komst van het drietal betekent automatisch veel meer concurrentie bij de Eindhovenaren, een ontwikkeling die mogelijk ten koste gaat van Mohamed Ihattaren. John de Jong, technisch directeur van PSV, beaamt in gesprek met FOX Sports dat de achttienjarige spelmaker nog wat stappen moet zetten.

"Wij moeten met z'n allen gaan helpen", zegt De Jong over Ihattaren, die onder de nieuwe trainer Roger Schmidt moet vechten voor speeltijd. "Ik denk, en dat is mijn persoonlijke visie, dat de dynamische, opportune voetbalwereld hem voorbijgesneld is. Hij is maar een jongen van achttien jaar. We moeten hem vertrouwen geven en rust rondom hem creëren. Dan weet ik zeker dat zijn talent weer komt bovendrijven."

"Hij moet zich focussen op het talent dat hij heeft, om dat te gaan ontwikkelen. En daar moeten wij hem bij helpen. Wat er allemaal op hem afkomt en wat er buiten het voetbal om met hem gebeurt, dat kunnen wij moeilijk 24 uur per dag monitoren. Hij wil slagen bij ons en wij willen dat hij slaagt bij PSV", aldus De Jong, die tegenover de NOS aangeeft dat de komst van nieuwe spelers de ontwikkeling van de jeugd niet in gevaar brengt.

"Helemaal niet. Ik denk dat de aankopen de jonge spelers juist goed kunnen helpen het laatste stapje te zetten. Wij zochten naar balans en ervaring, die lijn hebben wij goed open gehouden", zegt de directeur, die alle transfers naar eigen zeggen in samenspraak met de trainer verricht. "Zijn aanwezigheid heeft onwijs geholpen. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Eigenlijk is het voor mij geen thema. Hij helpt om, in dit geval, spelers uit de Bundesliga te halen. Ik zie daar het probleem niet van in."