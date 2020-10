Schöne in lastig parket: ‘Ronduit triest hoe deze club met Lasse omgaat’

Lasse Schöne gaat een paar lastige maanden tegemoet bij Genoa. Il Grifone heeft de routinier een dag na het sluiten van de transfermarkt niet ingeschreven voor de Serie A, waardoor hij in ieder geval tot de winterstop niet in actie kan komen in de Italiaanse competitie. Zijn zaakwaarnemer Revien Kanhai onthult in gesprek met Voetbal International dat Schöne het slachtoffer is geworden van de komst van technisch directeur Daniele Faggiano, die zelf een aantal middenvelders heeft aangetrokken en de Deen niet nodig acht.

Schöne werd onlangs nog in verband gebracht met een overstap naar FC Kopenhagen, maar doordat deze club naast Europa League-voetbal greep bleek zijn komst onhaalbaar. De 34-jarige middenvelder stond verder in de belangstelling van onder meer Fiorentina, terwijl er ook even contact was met Ajax. Zijn oude club liet echter weten te opteren voor de terugkeer van Davy Klaassen.

“De algemeen directeur gaf aan dat hij Lasse het liefste in de basis zag spelen, maar de nieuwe technisch directeur dacht daar anders over”, vertelt Kanhai in gesprek met bovengenoemd weekblad. “Hij had zijn eigen aankopen verricht voor dezelfde positie en gaf aan dat het lastig voor Lasse zou worden om in de basis te starten. Dat kan, maar Lasse heeft veel ervaring met knokken voor zijn plek, dus we namen de verschillende opties door.”

Schöne en zijn belangenbehartiger gaven vervolgens aan dat de routinier graag voor zijn kans wilde vechten en kregen een instemmende respons van de Genoa-directie. Dinsdagavond laat werd echter duidelijk dat Faggiano hem niet in heeft geschreven voor de Serie A: “Lasse heeft daarna nog contact gehad met de trainers, en die willen hem er graag bij hebben, maar de technisch directeur wil dat niet, gaven ze aan. Die is net nieuw en heeft diverse middenvelders uit zijn eigen netwerk meegenomen. Waarschijnlijk heeft hij dus andere belangen.”

Faggiano zou bovendien bang zijn voor de invloed die Schöne uitoefent in de selectie van trainer Rolando Maran: “Het is vooral schandalig dat ze niet voor het einde van de window ons hierover hebben geïnformeerd. Dan hadden we het contract kunnen ontbinden en in alle rust kiezen voor een nieuwe club. Want er waren genoeg gegadigden. Het is ronduit triest hoe deze club met Lasse omgaat”, stelt Kanhai.

In de Italiaanse pers wordt geopperd dat contractontbinding mogelijk alsnog een uitweg kan zijn voor Schöne, die op die manier transfervrij op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe club. Kanhai is in ieder geval niet van plan om het hierbij te laten zitten: “Hij heeft afgelopen seizoen vrijwel alles gespeeld, drie trainers gehad, maar toch weten te voorkomen dat ze zijn gedegradeerd met een hele matige selectie. En dan nu dit! Hier is het laatste nog niet over gezegd.” Schöne kwam afgelopen seizoen nog 34 keer in actie namens Genoa en maakte de meeste minuten van alle spelers uit de selectie. Zijn contract loopt nog een jaar door.