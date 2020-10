Gigantische stunt van Andorra Onder-21 in groepsfase EK-kwalificatie

Het beloftenteam van Andorra heeft woensdagmiddag voor een grote stunt gezorgd tegen de leeftijdsgenoten van Engeland. In het kleine Estadi Comunal d'Andorra la Vella, in de hoofdstad van de dwergstaat, speelde Andorra Onder-21 met 3-3 gelijk tegen Engeland in de kwalificatiereeks voor het EK Onder-21.

Voor Engeland is er na het puntenverlies geen man overboord: de ploeg van bondscoach Aidy Boothroyd gaat met negentien punten uit zeven wedstrijden aan de leiding in Groep 3. De voorgaande zes duels werden allemaal gewonnen, maar op bezoek in Andorra beging Engeland voor het eerst een uitglijder. Engeland liet grote namen als Jude Bellingham, Edward, Callum Hudson-Odoi en Ryan Sessegnon op de bank beginnen; zij maakten allemaal hun opwachting bij een 1-2 voorsprong in de tweede helft.

Bij rust stond het 1-1. Andora kwam in minuut 28 op voorsprong door een treffer van Cucu, waarna Tom Davies van Everton de stand in evenwicht bracht. Middenvelder Joshua Dasilva van Brentford zette Engeland halverwege de tweede helft op voorsprong. Daarna produceerde Cucu echter zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Door een treffer van Arsenal-aanvaller Edward Nketiah in minuut 82 leken de bezoekers te gaan winnen, maar in de blessuretijd maakte de Andorrese Christian Garcia de stunt compleet voor de voetbaldwerg.

Andorra is bezig aan een relatief opvallend sterke groepsfase. Men staat weliswaar onderaan in Groep 3, maar heeft wel al vijf punten verzameld. Het eerdere gelijkspel tegen Albanië (2-2) in maart 2019 werd al gezien als een knap resultaat, maar daarna volgde ook een stunt tegen Turkije (2-0). Engeland is vrijwel zeker van plaatsing voor het EK; Oostenrijk, Albanië, Turkije, Kosovo en Andorra kunnen in theorie allemaal nog op de tweede plek eindigen. Die kan ook leiden tot kwalificatie voor het toernooi in Hongarije en Slovenië.