Clash tussen Henk Timmer en Mark-Jan Fledderus bij Goedemorgen Eredivisie

FC Groningen heeft volgens Mark-Jan Fledderus correct gehandeld rond de komst van Alessio da Cruz. De Eredivisionist maakte zaterdag bekend dat de aanvaller dit seizoen wordt gehuurd van Parma, ondanks dat hij al medisch gekeurd was bij competitiegenoot PEC Zwolle. Hoewel technisch directeur Mike Willems van PEC aangaf 'des duivels' te zijn, wast Fledderus zijn handen in onschuld.

Willems sprak zaterdag tegenover Voetbal International van een 'heel bizarre situatie'. Hij noemde het 'bijzonder' dat Groningen een speler benaderde die reeds gekeurd was bij een andere club. Da Cruz doorstond vrijdag de medische keuring, onderging een coronatest en werd al voorgesteld aan de technische staf en een aantal spelers van PEC. Hij had zijn handtekening echter nog niet gezet en bleek zaterdag in Groningen te hebben getekend. Die club bedong ook een optie tot koop.

"Hoe het allemaal precies bij PEC is gegaan, weet ik uiteraard niet", vertelt Fledderus zondagochtend voor de camera van FOX Sports, voorafgaand aan het duel met Ajax van 12.15 uur. "Maar wij zijn al meer dan een jaar met Alessio bezig." Fledderus vertelt dat hij vorig jaar al met Da Cruz sprak op het trainingscomplex van Groningen. Destijds zette Groningen in op een huur met optie tot koop, maar Parma wilde enkel meewerken aan een 'kale huur'. Daardoor kwam er uiteindelijk geen akkoord.

Toch bleef Groningen de 23-jarige aanvaller uit Nederland volgen. "Afgelopen zomer ben ik zelfs naar Milaan gegaan. Ik heb toen weer met Alessio gesproken en met de technisch directeur van Parma. Dat leek de goede kant op te gaan, maar een paar dagen later ging die directeur naar Genoa. Toen was alles on hold. In de afgelopen dagen hoorden we dat er toch weer iets mogelijk bleek te zijn. Blijkbaar is PEC ook heel snel aangehaakt en misschien waren ze er wat eerder bij dan wij."

Fledderus zegt niet te hebben geweten dat Da Cruz al medisch was gekeurd in het MAC³PARK stadion. De directeur kreeg van Parma te horen dat men in gesprek was met 'een andere club', maar dat er van een akkoord geen sprake was. "Volgens mij doen wij het dan precies zoals het hoort. We probeerden heel snel tot een akkoord te komen met Parma en dat is gelukt. Daarna zijn we snel met zijn zaakwaarnemer gaan zitten", legt Fledderus uit. "Volgens mij gaat dit gewoon fair. Zolang er geen akkoord is tussen twee clubs, mag jij proberen om dat wel te bereiken."

In de studio van Goedemorgen Eredivisie kan de uitleg van Fledderus op weinig sympathie rekenen van oud-voetballer en huidig zaakwaarnemer Henk Timmer. "Deze gesprekken...", verzucht hij. "Zeg gewoon: 'We zijn PEC te slim af geweest. Natuurlijk wisten we dat hij in het stadion was. We zijn er tussendoor gekomen en hebben hem weggekaapt.' Dat is nu eenmaal wat er aan de hand is. Het is allemaal zo gespeeld. Ga gewoon voor de camera staan en zeg wat er aan de hand is. Dat oeverloze gelul... Zeg gewoon wat er aan de hand is, dan ben je een kerel." Fledderus reageert direct en zegt dat hij wel degelijk heeft uitgelegd hoe het is gegaan. "Maar Henk mag zijn eigen conclusies trekken over mijn woorden, natuurlijk."