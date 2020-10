PEC ziet versterking na stadionovernachting toch voor competitiegenoot kiezen

PEC Zwolle grijpt naast Alessio Da Cruz, zo weet RTV Noord zaterdag te melden. De 23-jarige aanvaller had al zijn jawoord gegeven aan de club, maar hij kiest uiteindelijk toch voor een verhuurperiode bij FC Groningen. De Trots van het Noorden heeft tevens een optie tot koop afgesproken in het huurcontract met Parma, zo klinkt het.

Da Cruz verbleef na het akkoord met PEC Zwolle een nacht in het Lumen Hotel in het MAC³PARK stadion, zo blijkt uit de Instagram Stories van de van Parma afkomstige aanvaller. Desondanks keert hij bij FC Groningen terug in Nederland. Trainer Danny Buijs was na het vertrek van Ajdin Hrustic naar Eintracht Frankfurt naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen. Daarnaast is de spoeling dun vanwege de blessures van Arjen Robben en Gabriel Gudmundsson.

De Instagram Story van Da Cruz

Da Cruz werd afgelopen seizoen door Parma, waar zijn contract nog bijna twee jaar doorloopt, verhuurd aan Ascoli en Sheffield Wednesday. Bij de club uit de Engelse Championship kwam de Groningen-aanwinst tot twee assists in veertien optredens. Scoren deed de jonge aanvaller echter niet. Da Cruz werd eerder al verhuurd aan Spezia. Voor Parma staan slechts drie wedstrijden achter zijn naam. In Nederland speelde de buitenspeler eerder in de jeugdopleiding van Ajax en bij FC Twente.

Voor FC Groningen is Da Cruz de zevende aanwinst voor dit seizoen. Buijs verwelkomde in een eerder stadium al Jörgen Strand Larsen, Patrick Joosten, Damil Dankerlui, Wessel Dammers, Nigel Bertrams en Miguel Ángel Leal. Het is nog niet bekend of Da Cruz zondag al inzetbaar is in de thuiswedstrijd tegen Ajax.