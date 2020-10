Ajax hoopt na mededeling van UEFA op fans bij thuiswedstrijden in CL

Ajax weet nog niet of het tijdens de thuisduels in de Champions League supporters mag toelaten in de Johan Cruijff ArenA. Vooralsnog zijn er tot 20 oktober geen fans in Nederland welkom bij sportwedstrijden vanwege het coronavirus. De Champions League gaat dezelfde dag van start. De Europese voetbalbond UEFA maakt het speelschema vrijdagavond bekend.

De UEFA vertelde donderdag dat het een beperkt aantal toeschouwers toelaat toe bij wedstrijden in de Champions League, de Europa League en de Nations League. Fans van uitspelende clubs zijn voorlopig niet welkom in de stadions. Voor de toeschouwers van Ajax is het vooral jammer dat ze niet naar Liverpool kunnen. Velen van hen kijken al jaren uit naar een duel op Anfield.

Belangrijke voorwaarde voor het toelaten van toeschouwers bij Europese wedstrijden is dat de nationale gezondheidsautoriteiten akkoord gaan met voetbalfans in de stadions. Als aan die eis is voldaan mogen stadions van de Europese voetbalbond voor maximaal dertig procent van hun capaciteit worden gevuld. Alle toeschouwers moeten afstand houden en een mondmasker dragen.

‘Een logische beslissing’, zo benadrukte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “We hebben allemaal te maken met dezelfde vijand: het coronavirus. Elk land heeft een andere aanpak, maar door dit besluit kunnen we flexibeler zijn. In deze moeilijke tijden is het belangrijk om hoop en passie terug te brengen in het leven van voetbalsupporters.”

“Ik denk dat we voorlopig moeten afwachten wat het virus doet", zei woordvoerder Miel Brinkhuis van Ajax donderdagavond op een persconferentie. “En mocht het realistisch zijn om fans toe te laten dat ga ik er van uit dat onze directeur Edwin van der Sar op tijd aanklopt bij burgemeester Halsema en de andere loketten in Amsterdam die daarover beslissen.”