Conflict nadert climax: Sparta stuurt emotionele Rayhi naar huis

Sparta Rotterdam heeft Mohamed Rayhi maandagochtend naar huis gestuurd, meldt het Algemeen Dagblad. De 26-jarige aanvaller had vandaag een gesprek met trainer Henk Fraser, die het niet verstandig vond dat zijn pupil mee zou trainen. Rayhi aast namelijk op een transfer naar Al-Batin uit Saudi-Arabië en baalt enorm dat Sparta in zijn ogen niet voldoende meewerkt aan een deal.

"Het klopt dat we tegen Mohamed hebben gezegd dat hij beter naar huis kon gaan", zo bevestigt technisch directeur Henk van Stee in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij was te emotioneel na het gesprek met Henk Fraser. Het leek ons daarom goed dat hij niet mee zou trainen met de selectie." Rayhi laat op zijn beurt aan de krant weten dat hij 'in goed overleg' met Sparta naar huis is gegaan.

Rayhi: ‘Ik ga puur voor het geld, het is niet bepaald een stap hogerop’

Mohamed Rayhi gaf ruiterlijk toe dat hij puur voor het geld wil gaan. Lees artikel

Rayhi heeft aangegeven dat hij per se wil vertrekken naar Al-Batin. Die club weigert vooralsnog echter het bedrag te betalen dat in het contract van de aanvaller staat. "Het is heel simpel. Als Al-Batin dat bedrag betaalt en ze verzekeren ons van een bankgarantie, dan mag Mohamed gaan. Maar we laten hem niet vertrekken voordat alles goed geregeld is. Dat lijkt me heel redelijk van onze kant. Mo heeft met zijn volle verstand een contract bij ons getekend", aldus Van Stee.

Fraser stelde maandagochtend tijdens het gesprek met Rayhi dat hij een belangrijke speler is en dat hij zich, zo lang hij bij de club speelt, aan de regels te houden heeft. Rayhi gaf echter aan dat hij onmiddellijk wil vertrekken en wil een transfer forceren, aldus de krant. Sparta eist echter dat hij zich morgen weer op Het Kasteel meldt. "Sparta is zijn werkgever. We gaan ervan uit dat hij er morgen weer is", aldus Van Stee.

Rayhi was zaterdag in gesprek met FOX Sports helder over zijn vertrekwens. "Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om naar de olie-industrie te kijken, of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon heerlijk financieel aantrekkelijk voor elke speler, daar doet elke speler het voor. Degene die zegt dat hij het daar niet voor doet, die liegt. Saudi-Arabië staat niet bekend om een stap hogerop te maken, het is gewoon puur voor het geld, en om mijn toekomst financieel veilig te stellen. Dat is ook de enige reden om die kant op te gaan, daar ben ik gewoon heel eerlijk over."