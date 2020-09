Erik ten Hag repliceert Jan Joost van Gangelen: ‘Ik vecht voor elke speler’

Ajax staat bij rust met 1-0 voor tegen Vitesse. Hoewel Sergiño Dest gewoon tot de wedstrijdselectie behoort van de Amsterdammers, is de verwachting dat de negentienjarige rechtsback niet in actie zal komen. Erik ten Hag gaf voorafgaand aan het duel toe dat Dest bezig is met een transfer, al hield de trainer van Ajax een slag om de arm. "Ik vecht voor elke speler", aldus Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

Dest staat in de serieuze belangstelling van zowel Barcelona als Bayern München. Spaanse media gaan er overigens vanuit dat de Amerikaans international vertrekt naar Barça, dat 25 miljoen euro neertelt. Ten Hag wil Dest het liefst niet kwijt en heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars dan ook niet verzocht om hem te verkopen. "Nee, Marc en ik vechten voor elke speler, we willen ze namelijk hier houden. Alleen soms ontkom je er niet in, maar als het zover is, zullen jullie het als eerst horen", zegt de oefenmeester.

Jan Joost van Gangelen stelt vervolgens dat de kans 'toch eigenlijk nul is' dat Dest bij Ajax blijft. "Dat weet ik niet", repliceert Ten Hag. "Rondom Dest zijn er veel verhalen, net als rondom Nicolás Tagliafico en André Onana. Maar ik heb geen nieuws, dus ik kan je niks melden. Maar ik weet dat Barcelona en Bayern interesse hebben (voor Dest, red.), ja. Alleen tot nog toe is het niet het geval, dus is hij gewoon inzetbaar en zit hij bij de selectie."