Bas Dost doet van zich spreken tegen werkgever van vier Nederlanders

Eintracht Frankfurt heeft de eerste Bundesliga-zege van het seizoen binnen. Die Adler waren op bezoek bij het ambitieuze Hertha BSC met 1-3 te sterk, mede dankzij doelpunten van André Silva en Bas Dost. Het betekende voor de Nederlandse spits zijn eerste competitietreffer van het seizoen, terwijl Eintracht Frankfurt zijn puntentotaal in de Bundesliga naar vier tilt en het Hertha BSC van Karim Rekik, Daishawn Redan, Javairô Dilrosun en Deyovaisio Zeefuik zijn eerste nederlaag van de jaargang toediende.

Dost stond in het Olympiastadion van Berlijn voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap bij Eintracht Frankfurt en vormde in de punt van de aanval een koppel met André Silva, die na een halfuur spelen de score wist te openen. Het was voor de Portugese spits alweer zijn tiende treffer sinds de hervatting van de Bundesliga in mei, waarmee hij samen met Bayern München-spits Robert Lewandowski in deze periode de meest trefzekere speler in de Duitse competitie is. Andrej Kramaric van TSG 1899 Hoffenheim volgt in dit lijstje op de derde plaats, met acht doelpunten.

Slechts zes minuten na de openingstreffer deed Dost zijn duit in het zakje tegen Hertha, waar Rekik, Redan en Zeefuik op de reservebank begonnen en Dilrosun niet van de partij was. Een perfect aangesneden vrije trap van Daichi Kamada vond het hoofd van de Nederlandse spits, die overtuigend zijn eerste Bundesliga-treffer van het seizoen tegen de touwen kopte. Zeefuik kwam na rust binnen de lijnen bij Hertha, maar kon niet voorkomen dat Eintracht Frankfurt twintig minuten voor tijd het duel besliste. Kamada fungeerde andermaal als aangever, deze keer bij een doelpunt van Sebastian Rode. Een eigen doelpunt van Martin Hinteregger bepaalde de eindstand uiteindelijk op 1-3.