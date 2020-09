‘Koopmeiners kan als noodoplossing naar Premier League verkassen’

Teun Koopmeiners kan een transfer naar Leeds United maken. Onder meer The Telegraph maakt melding van de interesse van de Engelse promovendus in de middenvelder van AZ. Koopmeiners is in beeld gekomen door de blessure van Pablo Hernández. Technisch directeur Victor Orta heeft Engeland inmiddels verlaten om te praten met een transferdoelwit, mogelijk dus Koopmeiners.

Koopmeiners werd de afgelopen maanden al veelvuldig gelinkt aan een transfer naar het buitenland. De 22-jarige aanvoerder van AZ werd in verband gebracht met onder meer Arsenal, Everton en AC Milan. Nu zou Leeds United werk maken van de komst van Koopmeiners, die nog tot de zomer van 2023 onder contract staat bij de Eredivisionist.

Hernández raakte afgelopen weekend in de warming-up van de thuiswedstrijd tegen Fulham (4-3) geblesseerd, waardoor Leeds United zou loeren op Koopmeiners. De Telegraaf gaf eerder aan dat AZ mogelijk een of meerdere topspelers gaat verkopen door het mislopen van Champions League-voetbal. The Telegraph schat de vraagprijs van Koopmeiners in op circa twaalf miljoen euro.