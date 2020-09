Sprookje van Javi Martínez wordt werkelijkheid in UEFA Super Cup

Voor de tweede keer in de clubhistorie heeft Bayern München beslag gelegd op de UEFA Supercup. In de Puskás Aréna in Boedapest zegevierde de Champions League-winnaar donderdagavond na verlenging over Europa League-winnaar Sevilla: 2-1. Javi Martínez maakte het winnende doelpunt in de eerste helft van de verlenging. De middenvelder staat op het punt om terug te keren bij Athletic Club, maar mocht van trainer Hansi Flick invallen bij Bayern en speelde waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor de club. Bayern pakte de trofee voor het eerst sinds 2013.

In de basisopstelling van Bayern was een plek ingeruimd voor Leroy Sané, die zijn Europese debuut maakte voor zijn nieuwe club. Sevilla trad aan met de deze maand teruggekeerde Ivan Rakitic, terwijl Luuk de Jong de aanval leidde. Rakitic verkreeg al vroeg in de wedstrijd een hoofdrol. De middenvelder werd in het strafschopgebied bediend via een kopbal van De Jong, waarna hij door David Alaba omver werd geduwd. Het leidde tot een strafschop voor Sevilla, die door Lucas Ocampos koelbloedig werd benut. De Argentijn zocht met een laag schot de linkerhoek uit en zette Sevilla vroeg op voorsprong.

Vervolgens zocht Bayern naar de gelijkmaker. Er kwamen mogelijkheden voor Benjamin Pavard en Robert Lewandowski, alvorens Leon Goretzka de stand in evenwicht bracht. Het doelpunt kwam voort uit een schitterende aanval van Bayern. Serge Gnabry trok vanaf de rechterflank naar binne en bediende Thomas Müller, die Lewandowski bereikte met een prachtige, diagonale pass met de buitenkant van de voet. Vlak voor het doel legde Lewandowski de bal voor de voeten van Goretzka en de middenvelder vond de linkerhoek. Omdat een doelpunt van De Jong daarna werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef het voor rust bij 1-1.

Ook na de pauze werden treffers afgekeurd. Na een loepzuivere bal van Sané bediende Lewandowski in het strafschopgebied Müller, die de bal doodleuk aannam en terugspeelde naar de Pool. Voor Lewandowski was het een koud kunstje om af te ronden, maar het bleek dat hij na de pass van Sané al buitenspel stond. Laatstgenoemde zag daarna ook zelf een treffer afgekeurd worden, ditmaal vanwege een overtreding van Lewandowski op verdediger Sergio Escudero. Bij Sevilla had De Jong op dat moment al plaats gemaakt voor Youssef En-Nesyri, terwijl Nemanja Gudelj achttien minuten voor tijd inviel.

Bayern had het overwicht in de tweede helft, maar verreweg de grootste kans om een verlenging af te wenden was voor Sevilla. En-Nesyri mocht drie minuten voor tijd afstormen op Manuel Neuer, die het lage schot van de doorgebroken invaller wegtikte. In de verlenging pareerde Neuer een nieuwe inzet van En-Nesyri in de korte hoek met de voet, waarna de bal tegen de paal vloog. In de slotfase van de eerste helft van de verlenging kwam Bayern op voorsprong. Een schot van Alaba werd gekeerd door keeper Bono, maar in de rebound kopte de zojuist ingevallen Javi Martínez raak: 2-1.