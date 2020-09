Roger Schmidt zag droomaankoop mislukken: ‘Ik probeer hem altijd te halen’

Roger Schmidt heeft deze zomer geprobeerd om Kevin Kampl naar PSV te halen, zo vertelt de trainer van PSV in de Sloveense pers. Schmidt won bij zijn voormalig pupil Kampl informatie in over NS Mura, de Sloveense tegenstander van PSV in de voorronde van de Europa League. "Ik wist dankzij Kampl, met wie ik vier jaar heb samengewerkt, al veel over het Sloveense voetbal, maar nu weet ik ook alles van Mura", aldus Schmidt.

Kampl werd geboren in Duitsland, maar koos voor een interlandloopbaan bij Slovenië, het land waar zijn ouders vandaan komen. De 29-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig werkte voor het eerst met Schmidt samen bij Red Bull Salzburg en werd in 2015 door de Duitse trainer naar Bayer Leverkusen gehaald. "Het is altijd hetzelfde met mij en Kevin", zegt Schmidt tegenover de Sloveense sportkrant Epika24.

"Als ik hem naar de club kan halen waar ik trainer ben, dan probeer ik het natuurlijk te doen. Deze keer was het onmogelijk om hem naar PSV te halen, omdat hij zijn contract verlengde bij Leipzig (in juni, red.). Hij is daar een heel belangrijke speler", aldus Schmidt, die van Kampl de afgelopen tijd wel werd voorzien van meer informatie over Mura, de aanstaande tegenstander van PSV.

"We hebben vaak over het Sloveense nationale team gepraat, maar ook over de competitie. Ik wist dus al iets van de competitie voordat we aan Mura gekoppeld werden. Nu weet ik natuurlijk heel veel over Mura", aldus Schmidt. PSV trapt donderdagavond om 19.00 uur af tegen Mura. Mochten de Eindhovenaren de derde voorronde overleven, dan volgt in de play-offs een duel met Rosenborg of Alanyaspor.