Grote onrust bij FSV Mainz 05: Boëtius, St. Juste en co staken

De spelers van FSV Mainz 05 zijn in opstand gekomen tegen de directie. De clubleiding stelde Adam Szalai afgelopen maandag om ‘technische redenen’ op non-actief, maar dat motief lijkt niet op waarheid te berusten. De routinier meldde zich desalniettemin woensdag op het trainingscomplex en kreeg vervolgens te horen dat hij niet mee mocht trainen. De voltallige selectie besloot vervolgens om de training van 16.00 uur te laten schieten.

Szalai, 32 jaar, speelde tussen 2010 en 2013 al voor FSV Mainz en keerde een jaar geleden terug bij de club. De Hongaar kwam afgelopen seizoen tot 27 duels in de Bundesliga, schommelend tussen bank en basis. Op 11 september deed hij nog een half uur mee in de bekerwedstrijd tegen Havelse (1-5) en nam hij een van de vijf treffers voor zijn rekening. Directeur Rouven Schröder liet maandag weten dat Szalai niet meer in de toekomstplannen paste omdat het ‘onwaarschijnlijk’ was dat hij veel speeltijd zou krijgen.

Ook trainer Achim Beierlorzer verschuilde zich achter technische redenen op een persconferentie, maar BILD verzekert dat een dispuut over salaris ten grondslag ligt aan de situatie. Op het hoogtepunt van de coronacrisis stemde de selectie, waar Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste deel van uitmaken, naar verluidt in met het uitstellen van de betaling van de salarissen. Szalai zou degene zijn geweest die het bestuur er nu nadrukkelijk op zou hebben gewezen dat het tijd was om deze bedragen uit te keren en dat zou de clubleiding in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Als de berichtgeving van BILD klopt, is Szalai de tweede Bundesliga-speler die op non-actief wordt gezet vanwege een coronadispuut gebaseerd op salaris. Eerder kreeg Sebastian Polter, nu uitkomend voor Fortuna Sittard, bij 1. FC Union Berlin te horen dat hij de laatste zes duels van afgelopen seizoen niet langer welkom was. Woordvoerster Silke Bannick erkent dat er woensdag ‘emotionele gesprekken’ binnen de selectie van Mainz om Szalai hebben plaatsgevonden en dat de training daarom niet is doorgegaan. De club heeft voor donderdagmiddag 13.00 uur een persconferentie ingelast.