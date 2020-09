De Telegraaf: Slagvaardig Ajax houdt tienersensatie uit handen Chelsea

Amourricho van Axel Dongen blijft Ajax trouw, zo weet clubwatchter Mike Verweij van De Telegraaf woensdagmiddag te melden. De pas vijftienjarige vleugelaanvaller stond in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea, maar the Blues hoeven niet langer op zijn komst te rekenen. Van Axel Dongen zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 bij Ajax.

De jonge en talentvolle buitenspeler, die als rechtspoot doorgaans vanaf de linkerkant opereert, kwam in het bijzijn van zijn zaakwaarnemers Mahmoud el Boustati en Mo Sinouh van de Stellar Group tot een akkoord met de Ajax-leiding. Het is voor Van Axel Dongen de eerste keer dat hij een profcontract ondertekent in Amsterdam. Dit zal echter pas gebeuren na 29 september, als de Ajacied zijn zestiende verjaardag heeft gevierd.

De Daily Mail wist eind augustus nog te melden dat Chelsea de beste papieren had om Van Axel Dongen, die werd bestempeld als teenage sensation, over te nemen van Ajax. Hij werd tevens nadrukkelijk gevolgd door Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern München en Barcelona. Er is echter besloten om het verblijf bij Ajax een vervolg te geven.

Van Axel Dongen maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational van Oranje Onder-16 speelde voor de tijd bij de amateurclubs Zeeburgia en OSV. Afgelopen seizoen maakte het Ajax-talent indruk met zijn optredens in het Onder 17-elftal van de Amsterdamse club.