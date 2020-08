‘Chelsea gaat Ajax op korte termijn beroven van ‘teenage sensation’’

Amourricho van Axel Dongen staat op het punt om naar Chelsea te verkassen, zo weet de Daily Telegraph te melden. De vijftienjarige vleugelaanvaller staat volgens de berichten vanuit Engeland ook in de belangstelling van Manchester City en Manchester United, maar the Blues hebben naar verluidt de beste papieren om hem binnen te halen. Voorlopig bereikte Ajax nog geen akkoord met Van Axel Dongen over een profcontract.

De international van Oranje Onder-16 viert over een maand zijn zestiende verjaardag en kan dan in principe zijn handtekening zetten onder een profcontract bij Ajax. Er is voorlopig echter nog een akkoord tussen de Amsterdammers en de aanvaller van de Onder-18, waardoor de buitenlandse grootmachten op de loer liggen. Manchester United en Manchester City bekeken recent de verrichtingen van Van Axel Dongen, terwijl eerder ook Borussia Dortmund, Bayern München en Barcelona genoemd werden.

Volgens Mike McGrath, journalist van de Daily Telegraph, lijkt Chelsea momenteel aan de haal te gaan met Van Axel Dongen, die in Engeland bestempeld wordt als teenage sensation. De buitenspeler speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en kwam eerder uit voor amateurclubs Zeeburgia en OSV. In het afgelopen seizoen speelde Van Axel Dongen in de Onder-17 van de Amsterdammers.