Verlengen supportersverbod heeft ‘verpletterende impact’ op Engelse clubs

De terugkeer van supporters bij wedstrijden in de Premier League is dinsdag definitief uitgesteld door de Britse overheid. Er waren plannen om vanaf 1 oktober weer fans toe te laten bij duels in Engeland, maar vanwege de stijging van het aanta coronagevallen is dat plan van tafel geveegd. De beslissing vanuit Londen zorgt voor teleurstelling bij de Premier League, al wordt tevens benadrukt dat de volksgezondheid altijd voorop dient te staan.

"De Premier League is ervan overtuigd dat met de hulp van strikte richtlijnen en gedragsregels die in samenspraak met experts op het gebied van de wetenschap zijn opgesteld voetbalfans in stadions net zo veilig zullen zijn als mensen die andere publieke evenementen bezoeken. Misschien nog wel veiliger. Een en ander is ook al goedgekeurd door de autoriteit van de regering op het gebied van veiligheid bij sportevenementen. We zien dit al gebeuren in andere Europese competities", zo benadrukt de competitie-organisator in het dinsdag verschenen persbericht. Het plan was om de stadions in de Premier League met ingang van komende maand voor een kwart te vullen.

Tevens wordt door de Premier League verwezen naar de nadelige gevolgen van het regeringsbesluit op financieel gebied. "Voetbal is niet hetzelfde zonder fans en de voetbaleconomie begint op deze manier onhoudbaar te worden. Vorig seizoen leden de Premier League-clubs gezamenlijk een verlies van ruim zevenhonderd miljoen euro en de voetbalsport draait momenteel maandelijks een verlies van meer dan honderd miljoen euro. Dit alles heeft een verpletterende impact op de clubs en de gemeenschappen." De Premier League voegt daaraan toe dat er achter de schermen hard zal worden gewerkt aan een veilige terugkeer van supporters in de Engelse stadions, al is een exacte datum dus nog niet bekend.

"Op termijn zien we graag voetbalsupporters terugkeren in de stadions", laat Minister voor Kabinetszaken Michael Gove weten in een reactie aan de BBC. "Maar we moeten op dit moment uiterst voorzichtig te werk gaan. Het massaal openstellen van sportevenementen voor bezoekers zou dan ook bijzonder onverstandig zijn." Premier Boris Johnson komt dinsdagavond met nieuwe maatregelen omtrent de bestrijding van het coronavirus in Groot-Brittannië.