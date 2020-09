De Telegraaf noemt reden van afwezigheid van Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch ontbrak zondagmiddag in het thuisduel van Ajax met RKC Waalwijk na het ondergaan van een coronatest, zo verzekert De Telegraaf maandag. Erik ten Hag wilde zondag tegenover het dagblad niet zeggen of de afwezigheid van Gravenberch te maken had met het coronavirus. “Dat is vanwege privacyredenen.”

Ajax-watcher Mike Verweij claimt echter dat Mohammed Kudus zijn basisplaats te danken had aan het feit dat de verkouden Gravenberch een coronatest moest ondergaan. Of Gravenberch positief heeft getest op het coronavirus is nog niet bekend. Vermoedelijk zal dit in ieder geval intern snel duidelijk worden.

"Hij had klachten. Vandaar dat hij niet beschikbaar was", benadrukte Ten Hag ook aan het Algemeen Dagblad. "In het kader van de privacy mag ik niet ingaan op wat die klachten dan zijn." Mocht Gravenberch positief getest zijn op het coronavirus, zal de middenvelder van Ajax in thuisquarantaine moeten. De kans is dan groot dat de tiener ook het naderende thuisduel met Vitesse van komende zaterdag moet missen.

Kudus maakte een uitstekende indruk als vervanger van Gravenberch. Ten Hag koos vorige week tijdens de seizoensopener tegen Sparta Rotterdam centraal op het middenveld voor een blok bestaande uit Edson Álvarez en Gravenberch, met Quincy Promes als nummer tien. Kudus kreeg zondag een kans als meer offensieve speler in het blok.

"Ik vind het geweldig om hem te zien spelen", vertelde Ten Hag zondag over Kudus. "Hij is heel actief en dynamisch en kan in een hele hoge intensiteit voetballen. Hij eist de bal op en weet er vaak ook iets goeds mee te doen. Hij pakt ook ballen af. Als hij het leert om in ons systeem nog beter de posities in te nemen, dan gaat het een hele mooie speler voor Ajax worden. We moeten kijken waar we hem nodig hebben."

Ten Hag hintte naar een extreem aanvallend middenveld met zowel Gravenberch als Kudus. "Het is niet uit te sluiten dat Gravenberch en Kudus samen gaan spelen." Toch wenste hij de waarde van Álvarez te benadrukken. "Hoe veel ballen heeft hij vandaag weer afgepakt? En hoeveel is hij onderweg om aanspeelbaar te zijn, het spel te verbinden en goede posities in te nemen?", vroeg hij zich hardop af. "Dat functioneert heel erg goed."