Ajax-uitblinker Kudus schrikt na tweet: ‘Heb ik iets verkeerds gezegd?’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohammed Kudus maakte zondag indruk tijdens zijn basisdebuut in de Eredivisie. De zomeraanwinst van Ajax, die door Erik ten Hag werd geposteerd als linkermiddenvelder, werd na de 3-0 zege op RKC Waalwijk verkozen tot man van de wedstrijd. Via zijn eigen Twitter-account liet Kudus na de wedstrijd blijken gelukkig te zijn bij zijn nieuwe club. "Dank aan de Ajax-familie", schreef Kudus op Twitter met drie emoji's van kruizen, die de vlag van Amsterdam voorstelden. "Debuut + drie punten = man van de wedstrijd. We gaan door naar de volgende strijd. Ik ben een Ajacied tot in het diepste van mijn hart. "

Op de tweet werd gereageerd door supportersmagazine Ajax Life. "Uitspraken, mensen. Uitspraken." Kudus wist echter niet zeker of die tweet positief bedoeld was, en reageerde met: "Heb ik iets verkeerds gezegd?" Het account van het fanzine stelde hem gerust door te zeggen dat er niets mis wat met zijn uitspraken én dat hij geliefd is. "De tekst was goed! In het bijzonder de laatste zin, over je liefde voor Ajax." Daar reageerde Kudus met meerdere hartjes op.