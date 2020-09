‘Diego Costa krijgt veelbelovend telefoontje van Turkse grootmacht’

Fenerbahçe droomt van de komst van Diego Costa, zo melden meerdere Turkse media. De 31-jarige spits van Atlético Madrid moet in Istanbul de opvolger worden van Vedat Muriqi, die onlangs voor achttien miljoen euro aan Lazio werd verkocht. Diego Costa ligt nog één seizoen vast in het Wanda Metropolitano en mag bij het juiste bod vertrekken.

Bij Fenerbahçe werd Emre Belozoglu onlangs aangesteld als technisch directeur. De oud-middenvelder speelde in het seizoen 2012/13 een half jaar voor Atlético Madrid en kent Diego Costa uit die periode. Emre nam onlangs telefonisch contact op met de Spaans-Braziliaanse centrumspits in de hoop hem te overtuigen om naar Fenerbahçe te komen.

Diego Costa geldt bij Atlético Madrid als een van de spelers die deze transferperiode eventueel mag vertrekken. De vraag is of Fenerbahçe, dat het als gevolg van de coronacrisis financieel niet breed heeft, in staat is om aan de salariseisen van de aanvaller te voldoen. Diego Costa strijkt in Madrid jaarlijks naar verluidt 8,5 miljoen euro op. Fenerbahçe ontving weliswaar een flinke som voor Muriqi, maar werkt deze zomer desondanks met een beperkt bestedingslimiet.

Fenerbahçe zelf wil niet bevestigen dat er een officieel bod is uitgebracht op Diego Costa. De spits speelde afgelopen seizoen een bijrol onder trainer Diego Simeone, die hem meestal liet invallen. Diego Costa was door een hernia drie maanden uitgeschakeld en kwam uiteindelijk tot 5 goals in 25 competitiewedstrijden.