Burnley hoopt Robin Quaison voor een lager bedrag dan zijn transferclausule van vijftien miljoen euro over te kunnen nemen van FSV Mainz 05. The Clarets hebben op dit moment een bod van 8,5 miljoen in gedachten. (Daily Mail)

John Yeboah lijkt ook dit seizoen in de Eredivisie te spelen. De aanvaller werd in de afgelopen voetbaljaargang door VVV-Venlo gehuurd van VfL Wolfsburg en gaat nu aan de slag bij Willem II. (Algemeen Dagblad)

Sevilla lijkt een terugkeer van Sergio Reguilón uit het hoofd te hebben gezet. Los Rojiblancos zijn inmiddels in vergevorderde gesprekken met Sporting Portugal beland over een transfer van Marcos Acuña. (A Bola)

Fiorentina is op zoek naar een nieuwe linksback en heeft daarom bij Barcelona aangeklopt voor Júnior Firpo. Naast la Viola heeft ook competitiegenoot Napoli interesse in de vleugelverdediger. (La Gazzetta dello Sport)