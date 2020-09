Studio Voetbal lyrisch over Feyenoorder: ‘Ik vind het zó heerlijk om te zien’

De komst van Mark Diemers werd door sommige supporters van Feyenoord met enige scepsis ontvangen. Bij Theo Janssen is er echter geen enkele twijfel over de van Fortuna Sittard afkomstige middenvelder: De voormalig middenvelder, thans werkzaam als analist, steekt in Studio Voetbal de loftrompet over de zomeraanwinst van de Rotterdammers. Hij zag goede dingen tijdens het uitduel met PEC Zwolle (0-2).

"De eerste twintig minuten speelde Feyenoord ook echt goed", opent Janssen zijn analyse over het elftal van trainer Dick Advocaat. Om vervolgens de aandacht weer te verleggen naar Diemers. "Hij is heel goed in het vinden van de ruimte tussen de linies. Diemers wil vooruit spelen en heeft daarnaast een goede techniek. Je ziet dat hij altijd tussen de linies speelt en daar houd ik wel van." Janssen plaatst ook een kleine kanttekening. "Hij speelt nu bij een grotere club, waardoor hij misschien wat meer ontzag heeft en meer dienend is."

"Maar ik vind verder dat Diemers een prima wedstrijd heeft gespeeld", voegt Janssen daaraan toe. De analist laat vervolgens enkele beelden zien van het optreden van Diemers in Zwolle. "Hier kun je zien wat een heerlijke techniek hij heeft. Ik vind het zó heerlijk om te zien, weet je." Presentator Sjoerd van Ramshorst brengt vervolgens het aantrekken van João Carlos Teixeira naar voren. Volgens Janssen zijn wijzigingen echter niet noodzakelijk. "Gewoon lekker laten staan. Als het goed loopt moet je niet teveel veranderen."

Collega-analist Pierre van Hooijdonk is ook complimenteus over Diemers. "De beste speler bij Feyenoord, Steven Berghuis, zoekt Diemers heel vaak op. Goede spelers doen dat altijd", aldus de oud-aanvaller van de Rotterdamse club. Diemers stond aan de rechterkant van een driemans-middenveld, met Leroy Fer en Orkun Kökcü aan zijn zijde.