Bertrand Traoré maakt transfer van 20 miljoen euro en gaat voor herkansing

De toekomst van Bertrand Traoré ligt in de Premier League. De onderhandelingen tussen Olympique Lyon en Aston Villa over een transfer van de aanvaller hebben zondag geresulteerd in een akkoord. Volgens onder meer Téléfoot en RMC Sport is de transfer een feit; de laatstgenoemde bron maakt melding van een transfersom van twintig miljoen euro. Maandag doorloopt Traoré de medische keuring bij zijn nieuwe club.

Traoré werd begin deze maand in verband gebracht met clubs als Fulham, Newcastle United, Leicester City, Everton en Crystal Palace, maar het is dus Aston Villa dat met de aanvaller aan de haal gaat. Voor Traoré ligt een driejarig contract klaar bij de nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen. Eerder dit weekend meldde Foot Mercato nog dat Olympique Lyon een bod van 17 miljoen euro van Aston Villa had afgewezen en inzette op 25 miljoen; beide clubs hebben inmiddels water bij de wijn gedaan.

Voor de 25-jarige Traoré, wiens contract in het Parc Olympique Lyonnais nog twee jaar doorliep, betekent zijn overstap een herkansing in de Premier League. Hij stroomde in 2014 door uit de jeugdopleiding van Chelsea, waarna Traoré halverwege het seizoen 2014/15 op huurbasis bij Vitesse debuteerde in het betaald voetbal. Hij bleef anderhalf jaar in Arnhem, keerde terug bij Chelsea en kwam tien keer in actie in de Premier League in het seizoen 2015/16. Vervolgens werd Traoré gestald bij Ajax, waarmee hij in het seizoen 2016/17 de finale van de Europa League haalde.

Chelsea verkocht de Burkinees in de zomer van 2017 voor een minimumbedrag van tien miljoen euro aan Olympique Lyon. The Blues lieten naar verluidt een terugkoopoptie opnemen in het contract en bedong vijftien procent van de winst bij een toekomstige transfer. Indien Traoré voor twintig miljoen euro verkast, incasseert Chelsea vijftien procent van tien miljoen euro, ofwel anderhalf miljoen euro. In drie seizoenen voor Olympique Lyon kwam 87 optredens en 21 doelpunten in de Ligue 1. In de eerste twee duels van het nieuwe seizoen zat hij op de bank, net als in de drie Champions League-wedstrijden die de club in augustus speelde.