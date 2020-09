Steven Bergwijn incasseert direct grote tegenvaller op eerste speeldag

Steven Bergwijn behoort bij de seizoensouverture van Tottenham Hotspur in de Premier League niet tot de basiself van de Londenaren. De Nederlandse aanvaller is door manager José Mourinho op de reservebank geposteerd voor het thuisduel van zondag met Everton (vanaf 17.30 uur). Bij Everton beginnen zomeraanwinsten James Rodríguez, Allan en Abdoulaye Doucouré allen in de basis.

Voor Bergwijn is zijn reservebeurt een tegenvaller, daar hij in prima vorm verkeerde. De voormalig PSV’er maake twee weken geleden het enige doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Birmingham City en was vervolgens ook succesvol in de interlandperiode, door te scoren in het Nations League-duel van Oranje met Polen (1-0 overwinning). Mourinho houdt Bergwijn tegen Everton echter op de bank, ten faveure van Lucas Moura en Heung-Min Son.

De basiself van Tottenham kent twee debutanten: de van Wolverhampton Wanderers overgekomen Matt Doherty begint als rechtsback, terwijl op het middenveld de van Southampton overgekomen Pierre-Emile Höjbjerg het vertrouwen krijgt van Mourinho. Bij Everton zijn er meer nieuwe gezichten: manager Carlo Ancelotti kiest met James, Allan en Doucouré voor drie debutanten.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Dele, Lucas, Son; Kane.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, André Gomes, Doucouré, James; Richarlison, Calvert-Lewin.