Eredivisie kent drie gezamenlijke koplopers na debuut van Ron Jans

FC Twente is met een overwinning begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. In de eigen Grolsch Veste zegevierde de ploeg van Ron Jans, die zijn officiële debuut beleefde in Enschede, met 2-0 over Fortuna Sittard. Queensy Menig en Ajax-huurling Danilo namen de doelpunten voor hun rekening. Omdat alle drie de Eredivisie-wedstrijden zaterdagavond in 2-0 of 0-2 zijn geëindigd, kent de competitie drie gedeelde koplopers: FC Twente, sc Heerenveen en Feyenoord.

Beide teams begonnen met een nieuwe trainer aan het seizoen: Jans staat dit seizoen voor de groep bij FC Twente en Kevin Hofland promoveerde deze zomer van assistent tot hoofdtrainer bij Fortuna. Jans liet Danilo Pereira en Václav Cerny voorin debuteren voor FC Twente in de Eredivisie. Rechts achterin stond met Tyronne Ebuehi nog een nieuweling opgesteld. Fortuna trad aan met nieuwkomers Zian Flemming, Sebastian Polter, Emil Hansson, Ben Rienstra, Mats Seuntjens en de teruggekeerde Roel Janssen.

FC Twente startte sterk en hoopte vroeg op voorsprong gekomen. Een inzet van Wout Brama vanuit een kansrijke positie werd in de vierde minuut van richting veranderd, maar even daarna opende de thuisploeg de score. Na een combinatie met de opgestoomde Jayden Oosterwolde had Menig veel ruimte, waardoor hij ongehinderd naar binnen kon dribbelen en uiteindelijk raak schot via de binnenkant van de paal. Na een kwartier volgde een grote kans op de 2-0: Danilo stond recht voor een leeg doel, maar kreeg de bal iets te hard aangespeeld.

Na de bliksemstart van FC Twente zakte het tempo ver terug. Na de grote kans van Danilo wist de thuisploeg bijna geen gevaar meer te stichten. Hetzelfde gold voor Fortuna, dat na een kwartier wel dreigend was geworden via een schot van Hansson aan de rand van het strafschopgebied. Kort na de pauze verdubbelde FC Twente de marge vanaf elf meter. Branislav Ninaj hield de schouder van Jesse Bosch vast, waarna Danilo met succes aanlegde vanaf elf meter. Doelman Alexei Koselev koos de goede hoek uit, maar kwam niet ver genoeg.