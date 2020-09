Verdonk verkiest na vertrek bij Feyenoord opvallend avontuur boven Eredivisie

Calvin Verdonk vervolgt zijn loopbaan bij Famalicão. Mikos Gouka, journalist van het Algemeen Dagblad, plaatst op Twitter een foto, waarop te zien is hoe de 23-jarige vleugelverdediger poseert in het shirt van de Portugese club. Verdonk was transfervrij nadat zijn contract bij Feyenoord afliep en genoot de nodige belangstelling vanuit de Eredivisie.

Tyrell Malacia is voorlopig nog uitgeschakeld en Feyenoord wil om die reden nog een linksback aan de selectie toevoegen om achter Ridgeciano Haps als stand-in te fungeren. In de zoektocht naar een dergelijk noodverband viel de naam van Verdonk al enkele keren. Tegelijkertijd werd er gemeld dat de vertrokken vleugelverdediger het zelf niet zag zitten om nog een halfjaar als reservespeler te fungeren bij Feyenoord, vooral omdat hij volgens Voetbal International begeerd wordt door de nodige clubs.

Calvin Verdonk gaat voor het Portugese Familicao spelen. Voormalig speler Feyenoord was transfervrij. pic.twitter.com/C65uASSuTB — Mikos Gouka (@MikosGouka) September 11, 2020

ADO Den Haag, Panathinaikos, Rode Ster Belgrado, FC Basel, Benevento, Deportivo Alavés en Arsenal Tula werden genoemd als gegadigden voor Verdonk, maar zijn keuze is nu dus gevallen op Famalicão. De club kende vorig seizoen als promovendus een verrassend sterk seizoen in de Primeira Liga, was zelfs een tijdje koploper en eindigde uiteindelijk als zesde. Daarmee werd een ticket voor Europees voetbal maar net misgelopen door de club die handen is van de Israëlische miljardair Idan Ofer en waarbij zaakwaarnemer Jorge Mendes op de achtergrond betrokken is.

Het leek er aanvankelijk op dat Verdonk in januari naar Los Angeles Galaxy zou verkassen, maar de overstap naar de Verenigde Staten ketste uiteindelijk af. Hij maakte het seizoen op huurbasis af bij FC Twente, voor wie hij tot 24 officiële optredens kwam. De door Feyenoord opgeleide verdediger speelde eerder ook voor PEC Zwolle en NEC Nijmegen, terwijl hij tot negentien officiële optredens in de hoofdmacht van de Rotterdammers kwam.