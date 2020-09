Al-Wahda ontslaat voor tweede keer in jaar tijd bizar snel Nederlandse trainer

Nog voor het seizoen begonnen is, heeft Mark Wotte al zijn congé gekregen als trainer van Al-Wahda. De club uit Abu-Dhabi maakt via de officiële kanalen bekend dat Vuk Razovic de opvolger is van de 59-jarige Nederlandse oefenmeester, die met Alfons Groenendijk (assistent), Dennis Gentenaar (keeperstrainer) en Michael Lindeman (conditietrainer) een Nederlandse staf had samengesteld. Wotte stond uiteindelijk slechts 53 dagen aan het roer bij Al-Wahda.

Wotte is niet de eerste Nederlandse trainer die razendsnel op straat gezet wordt door Al-Wahda. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten stelde een jaar geleden Maurice Steijn aan als trainer. De huidige oefenmeester van NAC Breda werd na slechts drie wedstrijden op straat gezet, samen met zijn assistenten Jay Driessen, Luc Nijholt en Laurens Ebben. Manolo Jiménez was vervolgens de opvolger van Steijn en werd eerder deze zomer op zijn beurt weer vervangen door Wotte, die eerder al als technisch directeur werd aangesteld bij Al-Wahda.

Zonder ook maar een officiële wedstrijd te hebben gespeeld, is Wotte nu uit zijn functie ontheven. In de 53 dagen dat hij aan het roer stond bij Al-Wahda, beleefde hij door het coronavirus een chaotische voorbereiding. Zo werd er slechts één oefenwedstrijd (4-1 nederlaag tegen Al-Ain) afgewerkt, mede doordat verschillende duels werden afgelast wegens coronabesmettingen. Toen er ook binnen de selectie een positieve coronatest werd afgelegd, besloot Al-Wahda de hele selectie veertien dagen in quarantaine te plaatsen. Dat terwijl de club komende maandag had moeten aantreden in de Aziatische Champions League.

“Iedereen wordt hier elke drie dagen getest. Ik ben zelf al een keer of acht à negen getest. Ik heb aangegeven dat ik het niet verstandig vond om de hele selectie in quarantaine te zetten, als er maar één speler besmet is. Ik stelde voor om iedereen opnieuw te testen en met de gezonde spelers gewoon door te trainen”, vertelt Wotte in gesprek met Voetbal International. Hij benadrukt dat Al-Wahda vier wedstrijden in tien dagen moest spelen en zich anders niet had kunnen voorbereiden, waardoor hij zijn beklag bij de clubleiding besloot te doen.

Wotte kreeg woensdagavond een mailtje met de boodschap dat zijn staf en hij ontslagen waren. “Ik ben natuurlijk wel wat gewend, want ik heb in Qatar, Marokko en Egypte gewerkt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Wotte, die voor onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht, Willem II, het Egytpische Ismaily, RKC Waalwijk, het Qatarese Al Ahli, Southampton, het Roemeense FC U Craiova 1948 en Marokko Onder-23 werkte. Zijn opvolger Rasovic is door Al-Wahda weggehaald bij competitiegenoot Al-Dhafra SCC en tekent een tweejarig contract.