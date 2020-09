Nacer Chadli op originele manier gepresenteerd bij nieuwe club

Nacer Chadli ruilt AS Monaco per direct in voor Istanbul Basaksehir. Beide clubs maken donderdag officieel wereldkundig dat de 31-jarige vleugelaanvaller per direct voor twee seizoenen naar de Turkse kampioen vertrekt. Chadli beschikte in Monaco over een contract dat nog een seizoen doorloopt, maar vanwege het gebrek aan perspectief aldaar mag de flankspeler tussentijds van club wisselen.

Het is nog niet bekend welk bedrag Istanbul Basaksehir overmaakt naar AS Monaco voor de komst van Chadli, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Anderlecht. De voormalig aanvaller van onder meer FC Twente en Tottenham Hotspur kwam in zijn periode in Monaco tot slechts 22 optredens, inclusief vijf wedstrijden in de Champions League. Het was al langer bekend dat Chadli bezig was aan zijn laatste periode bij de club.

Chadli werd donderdag officieel gepresenteerd door Istanbul Basaksehir. Bij het overhandigen van het shirt aan de Belgische aanvaller waren vice-presidenten Mesut Altan en Mustafa Saral en CEO Mustafa Erogut aanwezig. Chadli gaat bij de kampioen van Turkije spelen met het shirt met rugnummer 11. In het aankondigingsfimpje wordt hij op een originele manier voorgesteld aan de achterban, met bijdrages van onder meer de materiaalman en de kok. Op het einde van het filmpje heeft Chadli zelf ook nog een rol.