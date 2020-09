Havertz zag af van enorme bonus en neemt rugnummer over van Tomori

Kai Havertz rondde vorige week zijn transfer van Bayer Leverkusen naar Chelsea af. Volgens BILD wilde de Duits international voorkomen dat een deal zou afketsen, waardoor hij heeft afgezien van een relatief groot aandeel van de transfersom. Naar verluidt ontvangt Bayer Leverkusen tachtig miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen met nog eens twintig miljoen kan oplopen.

De 21-jarige Havertz had volgens BILD in zijn contract staan dat hij recht zou hebben op tien procent van de transfersom wanneer hij verkocht zou worden. Middels bonussen zou dat bedrag bij zijn overstap naar the Blues kunnen oplopen naar liefst tien miljoen euro. Chelsea en Leverkusen waren al geruime tijd in onderhandeling en om zijn overstap zo snel mogelijk af te ronden, zou de aanvallende middenvelder hebben afgezien van de bonus. Havertz tekende voor vijf jaar en gaat naar verluidt twintig miljoen euro per jaar verdienen.

Squad numbers for the 2020/21 season! ?? pic.twitter.com/jAY5N0cPX4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 10, 2020

Door het vertrek van Willian was rugnummer tien vrijgekomen bij Chelsea. Havertz had dat nummer kunnen overnemen, maar inmiddels is bekend geworden dat de aankoop gaat spelen met nummer 29 op zijn rug. Volgens The Athletic had hij de wens om hetzelfde rugnummer te dragen als bij Bayer Leverkusen. Afgelopen seizoen droeg Fikayo Tomori rugnummer 29; hij gaat nu spelen met 14. Het is echter de vraag of Tomori dat nummer bij Chelsea behoudt, daar hij volgens Engelse media op huurbasis gaat overstappen naar Everton.

Chelsea heeft donderdag de rugnummers voor het nieuwe seizoen naar buiten gebracht. Christian Pulisic neemt nummer 10 over van Willian, Hakim Ziyech gaat spelen met rugnummer 22, Thiago Silva met nummer 6, Timo Werner met nummer 11 en Ben Chilwell met nummer 21. Maandag begint voor Chelsea het nieuwe Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.