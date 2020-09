Bayer Leverkusen spendeert deel van Kai Havertz-miljoenen in Rome

Patrik Schick is speler van Bayer Leverkusen. De Duitse club meldt via de officiële kanalen dat de 24-jarige aanvaller de medische keuring heeft doorstaan en een contract tot de zomer van 2025 heeft getekend. De 22-voudig Tsjechisch international komt over van AS Roma, dat 26,5 miljoen euro toucheert met de transfer. Bovendien legt Roma beslag op tien procent van de eventuele winst bij een toekomstige transfer.

De miljoenenaankoop geldt bij de club van trainer Peter Bosz waarschijnlijk als de opvolger van Kevin Volland, die onlangs voor ruim vijftien miljoen euro naar AS Monaco verkaste. Die Werkself namen in de afgelopen dagen bovendien ook afscheid van Kai Havertz. De aanvallende middenvelder werd voor minimaal tachtig miljoen verkocht aan Chelsea en dat bedrag kan middels verschillende bonussen uitkomen op honderd miljoen.

Schick kon bij AS Roma niet rekenen op veel speeltijd, waardoor de Italiaanse club openstond voor een definitieve transfer. Vorig seizoen werd de aanvaller verhuurd aan RB Leipzig, waar hij 10 doelpunten en 3 assists produceerde in 28 wedstrijden. AS Roma ontvangt naar verluidt dus minimaal 27 miljoen voor Schick, een bedrag dat door variabelen nog met enkele miljoenen kan oplopen.

"Met Patrik hebben we een internationaal gerenommeerde spits gestrikt die zijn vermogen om doelpunten te maken heeft laten zien in de Serie A en de Bundesliga", reageert sportief directeur Rudi Völler van Leverkusen. "Zijn kwaliteit om defensies te doordringen en doelpunten te maken zal onze ploeg goed doen. Op zijn beurt gaat hij met spelers spelen die hem aanvullen."