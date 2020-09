FC Groningen hoort duidelijke wens: transfer naar Bundesliga lonkt

Ajdin Hrustic gaat waarschijnlijk naar Duitsland verkassen. De 24-jarige middenvelder annex buitenspeler van FC Groningen geeft in gesprek met The World Game aan dat 1. FC Köln en Eintracht Frankfurt hem willen strikken. De international van Australië laat weten toe te zijn aan een volgende stap in zijn carrière.

"Eén van die twee clubs zal het worden, maar dan moet FC Groningen wel akkoord gaan met de transfersom", vertelt Hrustic, die nog een jaar vastligt bij de Trots van het Noorden. "Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging en de Bundesliga is een van de beste competities ter wereld. Het zijn twee geweldige clubs met grote stadions en veel supporters."

Tijdens de oefenwedstrijden tegen Arminia Bielefeld (1-1) en NEC (3-3) van respectievelijk zondag en vrijdag zat Hrustic al niet bij de selectie. "FC Groningen heeft geprobeerd mijn contract te verlengen, maar ik heb aangegeven dat ik klaar ben voor de volgende stap. Klaar voor iets nieuws in mijn leven", vervolgt Hrustic. "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt."

Naar verluidt is Hrustic voor minder dan een miljoen euro op te pikken in Groningen. FC Köln eindigde vorig seizoen als veertiende in de Bundesliga, terwijl Eintracht Frankfurt de negende plek op de ranglijst innam. Hrustic, die eerder in de opleiding van Schalke 04 actief was, heeft tot op heden 74 duels gespeeld voor FC Groningen, met 6 goals en 5 assists als resultaat.