Lodeweges en Van Dijk wijzen eensgezind pijnpunt aan na verlies tegen Italië

Oranje verloor maandagavond zijn tweede wedstrijd in de Nations League. Italië boekte in de Johan Cruijff ArenA een verdiende 0-1 overwinning, door een doelpunt van Nicolò Barella in het slot van de eerste helft. Bondscoach Dwight Lodeweges legt in gesprek met de NOS de vinger op de zere plek en concludeert dat Oranje het bijzonder lastig had met de opkomende linksback Leonardo Spinazzola.

“We hebben verloren van een heel goede ploeg, een ploeg die in principe dezelfde dingen wil doen als wij. Alleen hebben zij dat veel beter uitgevoerd. In de eerste helft hebben we te ver uit elkaar gespeeld en elkaar te weinig geholpen. We hebben wel vreselijk hard gewerkt, maar heel hard lopen en werken is niet genoeg. Want als je dan in balbezit komt, ben je niet fris meer”, geeft Lodeweges te kennen. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg concludeert dat Italië Nederland op de rechterflank van Hans Hateboer een ‘knock-out’ uitdeelde.

“Daar hebben ze het echt gewonnen, ja. Daar hadden we volop problemen mee. Heel dynamisch, er kwamen mensen aan de binnen- en de buitenkant. Wij moesten kiezen, of dat nu Joël Veltman of de back (Hateboer, red.) of Marten de Roon aan die kant was. Dan speel je in te grote ruimtes en dan heb je tegen hen een heel groot probleem”, concludeert de keuzeheer. Spinazzola vormde aan de linkerkant van de Italiaanse formatie een tandem met Lorenzo Insigne, terwijl Manuel Locatelli links op het middenveld speelde. Lodeweges versterkte zijn middenveld met Georginio Wijnaldum aan de rechterkant, maar dat sorteerde niet het gewenste effect.

Ook Virgil van Dijk zag dat Oranje het lastig had aan de rechterkant. “Hun linksback stond heel vaak met Insigne aan Hans zijn kant. Ze deden het slim. Zij hebben natuurlijk heel veel bewegende spelers die van links naar rechts goed positie probeerden te kiezen. We kregen er geen druk op, het was lastig”, zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal tegenover de NOS. “'Je probeert met man en macht druk te zetten en op een gegeven moment raken spelers dan vermoeid. Het is lastig dat te blijven opbrengen en aan de bal loopacties te blijven maken.”

Marten de Roon sluit zich aan bij de verdediger van Liverpool en merkt op dat het Nederlands elftal de Italianen geen moment onder druk kreeg. “Italië had telkens een mannetje over. Wij waren in grote ruimtes aan het lopen zonder in de duels te komen. Dan ga je zoeken naar waar het aan ligt en hoe het beter moet. Maar dat is best lastig in het veld, als het zo snel gaat. Ik denk dat we nog een heel stuk volwassener kunnen worden, zodat we dat direct kunnen oplossen”, concludeert de middenvelder van Atalanta.