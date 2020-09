Haaland en Sörloth maken zeer veel indruk met prachtige doelpunten

Noorwegen heeft zeer veel indruk gemaakt in de Nations League. Het Scandinavische land won de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland maandagavond met liefst 1-5. Erling Braut Haaland en Alexander Sörloth waren beiden goed voor twee doelpunten.

De spitsen van Borussia Dortmund en Trabzonspor bewezen zo beiden hun waren voor de Noorse ploeg, maar het was Mohamed Elyounoussi die na twee minuten voetballen het bal had geopend. De linksbuiten nam een lange pass van Stefan Johansen knap met de borst mee en rondde vervolgens beheerst af: 0-1.

Noord-Ierland deed vrijwel onmiddellijk wat terug via Paddy McNair, maar via Haaland wist Noorwegen zijn voordelige marge in de zevende minuut alweer in ere te herstellen. Haaland volleerde prachtig raak vanbuiten het strafschopgebied en tekende zo voor de 1-2.

Vervolgens was het de beurt aan Sörloth om met twee treffers de score op te krikken naar 1-4. Bij het tweede doelpunt van de ex-spits van FC Groningen, kort na rust, vertolkte Haaland een hoofdrol, door de bal alleen voor de doelman af te leggen op zijn aanvalscompagnon. Haaland bepaalde daarna zelf de eindstand met een geplaatst schot in de verre hoek.