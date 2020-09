FC Utrecht kan Ricky van Wolfswinkel vergeten na verrassende draai

Ricky van Wolfswinkel blijft toch speler van FC Basel. De 31-jarige spits kondigde onlangs zijn vertrek aan nadat hij en de Zwitserse club het niet eens konden worden over een contractverlenging. Basel meldt maandagmiddag via de officiële kanalen echter dat Van Wolfswinkel alsnog heeft bijgetekend tot medio 2022.

Basel laat weten dat Van Wolfswinkel toch weer toenadering zocht nadat hij het nieuws over zijn vertrek wereldkundig had gemaakt. In een tweede onderhandelingsronde kwamen de twee partijen vervolgens alsnog tot een overeenkomst, waardoor de aanvaller ook de komende jaren in Zwitserland actief blijft.

Dit nieuws zal als een tegenvaller komen voor FC Utrecht, dat nadrukkelijk in verband werd gebracht met een rentree van Van Wolfswinkel. De spits speelde eerder al twee jaar in de Domstad en gold als de gedroomde aanwinst voor het aankomende seizoen. Met zijn keuze verlengt Van Wolfswinkel nu zijn verblijf bij de club waar hij als sinds 2017 actief is.

“Ik voel me nauw verbonden met de club, het bestuur, het team, de fans en de regio”, reageert Van Wolfswinkel op zijn beslissing. “De club heeft me enorm gesteund, zeker in het moeilijke afgelopen jaar. Daar ben ik de club erg dankbaar voor. Ik ben daarom des te blijer ik ons rood-blauwe shirt ook in de komende twee jaar kan dragen.” Van Wolfswinkel miste een groot deel van het afgelopen seizen met een hersenaandoening en maakte een kleine twee maanden geleden pas definitief zijn rentree. Met Basel verloor hij een week geleden de Zwitserse bekerfinale van Young Boys.