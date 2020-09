Telstar lijkt opvolger voor Reda Kharchouch gevonden te hebben

Telstar heeft zaterdagavond in de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 gewonnen bij FC Eindhoven. Bij de Velsenaren maakte Ilias Bronkhorst zijn derde doelpunt van het seizoen. De 23-jarige Nederlander stond vorig seizoen nog te boek als rechtsback, maar is na het vertrek van topschutter Reda Kharchouch omgeturnd tot aanvaller. Tegen FC Volendam (2-2) maakte hij op die positie ook al twee treffers.

De Eindhovenaren waren in de negende minuut dichtbij de openingstreffer, maar hadden de pech dat Telstar-doelman Jasper Schendelaar een kopbal van spits Jort van der Sande met grote moeite van de doellijn wist te tikken. Na een half uur was het aan de andere kant wél raak voor Telstar. Ilias Bronkhorst nam een dieptebal van Welat Cagro met het hoofd aan en schoot de bal ineens uit de lucht prachtig achter doelman Ruud Swinkels: 0-1.

Binnen negentien seconden na rust kwam Eindhoven terug in de wedstrijd. Kaj de Rooij vond met een voorzet vanaf links de vrije Hugo Botermans, die bij de tweede paal rustig binnen tikte: 1-1. Eindhoven ging door en kwam in de 53ste minuut zelfs op voorsprong. Botermans werd ditmaal met een sliding nog afgestopt door Shayne Pattynama, maar in de rebound schoot De Rooij de bal prachtig in de kruising: 2-1.

Ook Telstar bleek over veerkracht te beschikken, want in de 64ste minuut kwamen de Witte Leeuwen weer op gelijke hoogte. Yael Liesdek brak over de rechterflank door en bereikte met fijne voorzet Pattynama, die de bal ineens in het doel werkte: 2-2. Daar bleef het niet bij voor de linkermiddenvelder van Telstar, want zes minuten later tekende hij ook voor de winnende treffer. Pattynama kopte eerst op de lat en kreeg de bal verderop in de aanval bij toeval voor de voeten, waarna hij fraai de kruising vond: 2-3.