Van Halst geniet van prachtgoal: ‘Als Messi zo scoort, word je helemaal gek’

Oleksandr Zinchenko groeide donderdagavond op prachtige wijze uit tot matchwinner in het Nations League-duel tussen Oekraïne en Zwitserland (2-1). De linkermiddenvelder van Oekraïne, in clubverband actief voor Manchester City, vond halverwege de tweede helft met zeer veel gevoel de verre hoek vanaf de linkerkant van het strafschopgebied en kan na afloop rekenen op de complimenten van Jan van Halst.

"Het is bijna Messi-achtig, ik heb Messi ook tweemaal zo zien scoren", reageert de analist in de studio van Ziggo Sport op de treffer van Zinchenko. Van Halst doel daarmee vermoedelijk onder meer op het doelpunt dat Messi op 17 maart 2019 maakte voor Barcelona in de uitwedstrijd tegen Real Betis.

Outro golaço neste dia de Nations League. Zinchenko foi quem fez. pic.twitter.com/eKtuwXQp1G — Só Futebol (@SFutebol16) September 3, 2020

De Argentijnse vedette wipte de bal toen ook vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre hoek, op vergelijkbare wijze als Zinchenko vanavond. "Als Messi zo scoort, word je helemaal gek. Als Zinchenko zo scoort, worden de schouders opgehaald. Het is een geweldige, bewuste bal. Prachtig, prachtig", is Van Halst lovend.

Oekraïne is volgend jaar een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het EK. Zinchenko geldt als een van de dragende krachten van het land en Van Halst is blij dat de voormalig PSV’er vanavond belangrijk kon zijn voor het elftal van bondscoach Andriy Shevchenko. "Het is ook leuk voor hem, want het lukt voor hem telkens net niet bij Manchester City."