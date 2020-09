Van de Beek: ‘Hij ligt op sterven en wilde nog weten wat mijn vervolgstap was’

Donny van de Beek gaat Ajax na dertien seizoenen verlaten. De middenvelder maakt een toptransfer naar Manchester United, dat maximaal 44 miljoen euro betaalt. De Oranje-international laat in gesprek met De Telegraaf weten verschillende personen dankbaar te zijn voor hun steun. Van de Beek verwijst onder anderen naar Harm Greving.

"Harm was de scout die me naar Ajax haalde en is, als ik buiten de club om extra trainde, altijd mijn privétrainer geweest. Hij ligt nu op sterven en had de droom nog te kunnen horen wat de volgende stap in mijn carrière zou zijn. Dat dit is gelukt, maakt me ongelooflijk blij, want Harm is een fantastische man", vertelt Van de Beek.

Ook Sjaak Swart krijgt een speciale vermelding. "Ik heb met Sjaak altijd een heel close band gehad", zegt Van de Beek over Mister Ajax. "Hij heeft me zien opgroeien bij Ajax en was trots op en blij met mijn transfer. Sjaak was zelfs emotioneel. Prachtig toch? En de rest van het team van Players United onder leiding van Guido Albers heeft net als Sjaak altijd vertrouwen gehad in deze mooie transferzomer."

Van de Beek geeft aan dat hij 'de gewone mensen' op de club het meest zal missen: zijn jeugdtrainers, het barpersoneel, de vrouwen die het eten maakten, de teammanagers en de materiaalmannen. "En de fans uiteraard, van wie ik van het begin tot het einde steun heb gevoeld. Maar ik zal ook veel terugdenken aan mijn teammaten, de jongens waar ik veel en goed mee omging, zoals Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic. Dusan is heel belangrijk voor mij geweest, heeft me nog meer laten kennismaken met de wetten van het topvoetbal."

De middenvelder kijkt uit naar zijn tijd bij United. Hij heeft met oud-spits Dennis Bergkamp een goede adviseur. "Mijn schoonvader Dennis Bergkamp speelde dan wel voor een andere club (Arsenal, red.), maar is in Engeland een legende en weet hoe het er in de Premier League aan toegaat. Hij hamert erop dat het ontzettend leuk, maar ook heel zwaar is om daarin te spelen. Daar ga ik me optimaal op voorbereiden."