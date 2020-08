PSV schiet uit de slof en verrast met dikke overwinning in Duitsland

PSV heeft zaterdag indruk gemaakt in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. Het team van trainer Roger Schmidt had weinig moeite met de club uit de Bundesliga, die op het eigen trainingscomplex met 0-4 verloor. RB Leipzig-huurling Yvon Mvogo hield zijn doel zodoende schoon tijdens zijn eerste officieuze wedstrijd in dienst van PSV.

Aanvankelijk zou PSV zaterdag twee oefenwedstrijden spelen tegen Hertha, maar na onderling overleg besloten de clubs het bij één ontmoeting te houden. Door blessures bij Jong PSV werd het voor de Eindhovenaren moeilijk om twee representatieve ploegen samen te stellen. Schmidt kon niet beschikken over Denzel Dumfries, die ontbrak vanwege privéomstandigheden. Mvogo zat voor het eerst bij de selectie en kreeg direct een plaats onder de lat. Bij Hertha hadden Karim Rekik en Deyovasio Zeefuik een basisplek; Javairô Dilrosun en Daishawan Redan zaten op de bank.

PSV opende de score acht minuten voor de pauze. Donyell Malen troefde Rekik af en schoot raak uit een moeilijke hoek; keeper Rune Jarstein zag er bij de inzet niet goed uit. In de tweede helft liep PSV uit naar een grote overwinning. Een inzet van Sam Lammers werd door Niklas Stark onbedoeld in eigen doel gewerkt. Cody Gakpo maakte er van dichtbij 0-3 van, waarna Lammers met een beheerste inzet de eindstand bepaalde. PSV treedt donderdag nog aan tegen VfL Bochum.