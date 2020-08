Directeur Keuken Kampioen Divisie: ‘Het wordt grillig en onvoorspelbaar'

Voetbalzone is komend seizoen voor het derde jaar op rij de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie en staat alweer te trappelen om na vijf maanden zonder wedstrijden vanaf vrijdag weer verslag te doen van ’s lands grootste kweekvijver van jonge talenten. Competitiedirecteur Marc Boele blikt in een exclusief interview terug op de chaotische ontknoping zonder promoties en hij kijkt vooruit op wat een ‘grillig en onvoorspelbaar seizoen’ belooft te worden. Daarnaast laat hij zijn licht schijnen over de financiële situaties bij de clubs en doet hij een dringend beroep op alle fans en de overheid.

Door Thijs Verhaar & Justus Dingemanse

“Fantastisch. Eindelijk is het zover. Ik ben heel erg blij dat we eindelijk weer kunnen beginnen”, glundert Boele op de KNVB-campus in Zeist. Tegelijkertijd weet hij als geen ander dat de competitie als geheel voor een gigantische uitdaging staat om alles in goede banen te leiden te midden van het coronavirus, dat nog steeds hard om zich heen slaat en mogelijk andermaal voor een voortijdige afronding van het seizoen gaat zorgen. “We zullen continu moeten improviseren en flexibel zijn met teams, coaches, fans en iedereen die erbij betrokken is”, waarschuwt hij. “In ieder geval is nu in de regels vastgelegd wat er moet gebeuren als het onmogelijk is om een seizoen uit te spelen.”

Boele doelt op de regeling dat de jaargang van Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie nietig wordt verklaard als er minder dan vijftig procent van alle wedstrijden wordt afgewerkt. Indien meer dan de helft van de duels wordt gespeeld, wordt de ranglijst aangehouden als eindstand. Om de promotie/degradatieregeling in werking te stellen, moet minimaal 85 procent van alle wedstrijden tot een goed einde zijn gebracht. “De enige uitzondering is wanneer een club voor die tijd officieel al niet meer in te halen is”, legt de competitievoorzitter uit. “Dat protocol is met alle clubs en de bond besproken en goedgekeurd, dus we hebben wel geleerd van de dingen die vorig seizoen gebeurd zijn”, verwijst Boele naar de rechtszaken die SC Cambuur en De Graafschap in april aanspanden toen duidelijk werd dat zij ondanks hun gunstige positie op de ranglijst niet mochten promoveren naar de Eredivisie.

“Het moeten managen van hun teleurstelling was het moeilijkste dat de afgelopen tijd op ons af is gekomen. Achteraf lag de focus wellicht iets te veel op het uit willen spelen van de competitie, terwijl hoe het daarna verder moest misschien wat onderbelicht is gebleven. Gelukkig is dat nu achter de rug en hebben we met het Deltaplan gezorgd dat alle clubs door kunnen.” De bestuurder snapt dat mensen hun vraagtekens plaatsten bij de intentie om het vorige seizoen uit te spelen, maar werpt tegen dat alles gedaan moest worden om de bedrijfstak te redden. “Nu starten we vol goede moed aan een nieuw seizoen. Dat wordt onvoorspelbaar en grillig, omdat we niet weten hoe het gaat lopen. Als sector hebben we er in ieder geval alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te maken en we kunnen zelfs met beperkt publiek spelen.”

In een anderhalvemetersamenleving is het voor grotere clubs niet mogelijk om alle fans aanwezig te laten zijn, maar zij kunnen de wedstrijden in ieder geval op televisie zien, aangezien in overleg met de Keuken Kampioen Divisie, de KNVB en FOX Sports is besloten om extra tijdslots in het leven te roepen. “Voor veel fans zal het wennen zijn om bijvoorbeeld op woensdag 19.00 uur hun club in actie te zien, maar het geeft hen wel de mogelijkheid om alle duels te zien”, aldus Boele. Voor kleinere clubs verwacht hij die problemen niet. “Teams met een kleinere fanschare kunnen in sommige gevallen iedereen bedienen in het stadion, uiteraard met de geldende veiligheidsprotocollen. In oefenduels hebben we gezien dat het redelijk gedisciplineerd gaat en ik hoop dat fans zich daar ook aan blijven houden”, stelt de competitievoorzitter, die ook een dringend appel doet op de regering.

“Het zal ongetwijfeld een keer fout gaan met juichen en dergelijke, maar ik hoop niet dat dit meteen tot repercussies leidt. Natuurlijk snap ik terdege dat de schijnwerpers er vol op staan, maar de bedrijfstak doet er alles aan om het publiek te kunnen bedienen en dan zou het zonde zijn als het kabinet dan meteen meent alles terug te moeten draaien”, verklaart Boele, die tegelijkertijd erg dankbaar is voor de financiële steun die de clubs hebben ontvangen vanuit de overheid. “Tot op heden hebben we twee keer gebruik kunnen maken van de NOW-regeling en we hopen ook een beroep te kunnen doen op een derde steunpakket, omdat we van mening zijn dat onze branche net als bijvoorbeeld de horeca en de evenementensector bovengemiddeld hard wordt geraakt door inkomstenverlies.”

Mede dankzij die financiële steun verwacht Boele niet dat er op korte termijn ‘hele rare dingen gebeuren op continuïteitsgebied’. Wel geeft hij aan dat er clubs zijn die nu nog niet voldoende geld hebben om de begroting tot het einde van het seizoen rond te krijgen. “Daar zit heel veel focus op bij de clubs. Het is zwaar, maar ze weten zich gelukkig gesteund door trouwe sponsors en het contract met competitiehoofdsponsor Keuken Kampioen is ook voor onbepaalde tijd verlengd. Dat is enorm fijn en daarnaast mag ik ook de rol van de supporters niet vergeten te benoemen. Echte fans die zich opstellen als supporter en niet als klant”, doelt Boele op de vele mensen die meteen een seizoenkaart hebben aangeschaft zonder te weten of ze de wedstrijden ook daadwerkelijk bij kunnen wonen. “Dat scheelt heel veel en ook het noodplan van de Europees spelende clubs zorgen voor een potje waar clubs uit de Keuken Kampioen Divisie van kunnen meeprofiteren. Daarom dus ook een dankwoordje voor Teun Koopmeiners en AZ”, verwijst Boele met een knipoog naar de overwinning van de Alkmaarders in de voorronde van de Champions League op Viktoria Plzn (3-1 na verlenging).

Volgens Boele gaat het dus vermoedelijk niet gebeuren dat een clublicentie moet worden ingetrokken door extreme financiële problemen, maar nog altijd is het door het coronavirus allerminst zeker dat de competitie met twintig clubs tot een goed einde kan worden gebracht. “We hebben expres geen nummer geplakt op het aantal besmettingen wat vereist is om een duel af te kunnen gelasten. Clubs kunnen per duel beoordelen of de situatie te handelen is en kunnen indien nodig een verzoek doen aan het bestuur betaald voetbal”, aldus Boele.

“We weten uiterlijk vier uur voor aanvang van een duel of er besmettingen zijn en nemen dan een beslissing. Tegen de clubs is gezegd dat ze op trainingen zo min mogelijk binnen anderhalve meter van elkaar moeten zijn, dus als het goed is kan er dan altijd gespeeld worden, met uitzondering van de spelers die eventueel besmet raken en in thuisquarantaine moeten”, legt Boele het geldende protocol uit, om tot slot nogmaals te benadrukken dat hij ondanks alle belemmeringen toch enorm uitkijkt naar het nieuwe seizoen. “Als sector doen we er continu alles aan om het zo veilig mogelijk te maken en het belooft ontzettend spannend te worden. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om eindelijk weer wedstrijden te zien.”