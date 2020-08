Internazionale maakt grote indruk met totale vernedering van Shakhtar

Internazionale heeft maandagavond in de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf een plek bemachtigd in de finale van de Europa League. De manschappen van trainer Antonio Conte waren oppermachtig tegen Shakhtar Donetsk, dat met 5-0 van het veld werd geveegd. De doelpunten werden gemaakt door de spitsen Lautaro Martínez en Romelu Lukaku (beiden twee goals) en middenvelder Danilo D'Ambrosio. De finale gaat vrijdag in Keulen tussen Inter en Sevilla.

Inter bekommerde zich vanaf de beginfase om een goede defensieve organisatie, terwijl Shakhtar het meeste balbezit had. In de negentiende minuut was het bij de eerste kans voor Inter direct raak. Een zwakke pass van Shakhtar-doelman Andrij Pyatov belandde zomaar in de voeten van Nicolò Barella, die de bal na een korte dribbel panklaar op het hoofd legde van spits Lautaro Martínez: 1-0.

Vlak na de openingstreffer werd Inter opnieuw levensgevaarlijk, toen Alessandro Bastoni de bal vanaf links gevaarlijk voorslingerde. D'Ambrosio raakte de bal in de zestien maar half, waardoor Martínez van dichtbij had kunnen scoren, maar de Argentijn mikte in het zijnet. Shakhtar slaagde er in de eerste helft totaal niet in om door de sterke Italiaanse defensie te breken. Junior Moraes had wel een halve schotkans, maar werd uitstekend gedekt door Stefan de Vrij.

Het spelbeeld was in de tweede helft soortgelijk: Shakhtar ontbeerde de creativiteit om tot grote kansen te komen, terwijl Inter het voornamelijk moest hebben van counters. Een kwartier na rust slaagden de Oekraïners er toch in om gevaar te stichten. Junior Maraes ontsnapte na een voorzet van Mykola Matviienko aan de aandacht van verdediger Bastoni, maar de kopbal van spits miste precisie om doelman Samir Handanovic te verontrusten.

Enkele minuten later gooide Inter het duel in het slot. D'Ambrosio won het duel van Matviienko na een hoekschop van Marcelo Brozovic en kopte zo van dichtbij de 2-0 binnen. Daarna ging het hard met de doelpunten Taras Stepanenko verloor de bal aan Brozovic, die via Romelu Lukaku uiteindelijk Martínez lanceerde. De Argentijn plaatste de bal vervolgens eenvoudig laag in de hoek: 3-0.

Even later pikte Martínez de bal op de rand van de zestien op, om vervolgens Lukaku met een steekbal in staat te stellen om van dichtbij de 4-0 binnen te tikken. Ook het volgende doelpunt kwam van Lukaku, die imponeerde door op grote snelheid langs verdediger Davit Khocholava te snellen en doelman Pyatov daarna met rechts te verschalken: 5-0.