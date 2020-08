Van Hanegem zet grote vraagtekens bij Feyenoord-transfer: ‘Heel apart’

Feyenoord maakte vorige week de komst van Francesco Antonucci bekend. De 21-jarige middenvelder komt over van AS Monaco, maar zal komend seizoen op huurbasis voor FC Volendam spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Willem van Hanegem vindt het vreemd dat de talentvolle Belgische middenvelder is aangetrokken, terwijl hij niet wordt gezien als een directe versterking voor het eerste elftal.

Met Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh haalde technisch directeur Frank Arnesen drie nieuwe spelers naar De Kuip, terwijl Leroy Fer, Orkun Kökcü en Eric Botteghin aan boord zijn gehouden met nieuwe contracten. Trainer Dick Advocaat zou nog wel een nieuwe centrale verdediger willen hebben, daar Sven van Beek geblesseerd is geraakt en dit kalenderjaar niet meer in actie komt. Edgar Ié was in beeld, maar zijn komst is van de baan omdat Trabzonspor alleen wil verkopen en Feyenoord geen geld heeft om een transfersom op tafel te leggen.

'Met zo’n selectie moet Feyenoord uit durven spreken dat ze kampioenskandidaat zijn'

Van Hanegem weet ook dat het Feyenoord graag nog een vervanger voor Van Beek wil halen. “Er is alleen geen geld”, schrijft de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Straks weer wel, begrijp ik, want over een jaar krijgt AS Monaco het transfergeld voor Francesco Antonucci. Daar verwachten ze, las ik, heel erg veel van in De Kuip. Maar hij moet eerst nog een jaar bij Volendam spelen.” De 21-jarige middenvelder werd vorig seizoen al door AS Monaco verhuurd aan Volendam. Feyenoord raakte overtuigd en telt naar verluidt 2,2 miljoen euro voor hem neer.

“Dat kun je beleid noemen, maar ik vind het vooral heel gek”, vervolgt Van Hanegem, doelend op het komende seizoen van Antonucci bij Volendam. “Feyenoord heeft geen financiële mogelijkheden, zegt technisch directeur Frank Arnesen zelf. Wat er wel aan geld is, zou ik dan investeren in de posities waar de huidige ploeg geen kwaliteit heeft. Of die Antonucci moet echt een geweldenaar zijn. Maar als dat werkelijk zo is, haal je hem op 21-jarige leeftijd toch meteen binnen bij een ploeg waar ze wel een goede speler kunnen gebruiken? Dan wacht je toch niet nog een volledig jaar? Heel apart.”